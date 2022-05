Franken-Tatort im Theater: Beim Public Viewing in Forchheim

Spannung ist beim Tatort sowieso garantiert, doch der Franken-Tatort ist noch einmal etwas Besonderes für die Franken selbst. Zum einen, da dieser Krimi immer eine besondere Weise der Erzählung aufweist und zum anderen, da jeder mit rätselt, wo denn gerade die Szene spielt. Gestern schauten sich die Forchheimer in einem Public Viewing den Tatort gemeinsam an. Im Jungen Theater fieberten sie 90 Minuten lang mit.

Gemeinsam dem Täter auf der Spur

Das Junge Theater in Forchheim hatte sich bereits um 19 Uhr gefüllt, denn das Public Viewing des Tatorts begann mit einem Gespräch eines Debütanten in der Erfolgskrimiserie: Nikolai Will. Er plauderte über seine Erfahrungen mit den Kollegen, die Aufregung vor dem Dreh der ersten Szene und auch darüber, was es für einen Schauspieler bedeutet, beim ARD-Tatort mitspielen zu können.

Und weil es sich um eingefleischte Tatort-Fans im Publikum handelte, kam auch noch ein Quiz im Vorfeld der Ausstrahlung dazu. Und zwar mit kniffligen Fragen, unter anderem: Von welchem Schauspieler die Augen im Vorspann des Tatorts stammen. Die richtige Antwort: Horst Lettenmayer, der damals genau 400 Mark für seinen Auftritt erhielt. Seit dem Start der Reihe im Jahr 1970 wird der "Tatort" durch denselben Vorspann eingeleitet, der bis auf geringfügige Modernisierungen seither unverändert geblieben ist.

Sonntag und Tatort gehört für viele zusammen

Um 20.15 Uhr dann die Titelmelodie, die Millionen in Deutschland kennen und die zum Sonntagabend dazugehört. Im achten Franken-Tatort mit dem Titel "Warum?" ging es diesmal um Lukas, einen jungen IT-Spezialisten, der brutal ermordet wird. Ein Motiv ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Die Ermittlungen für Ringelhahn und Voss gestalten sich schwer, zumal die Freundin des Ermordeten nicht sagt, was sie wirklich weiß und zwar aus Angst. Dann kommt gleich noch ein zurückliegender ähnlicher, zweiter Mordfall in der Oberpfalz ins Spiel. Nach aufwändigen Ermittlungen führen die beiden Hauptkommissare mit ihrem Team die Fälle zusammen und lösen sie.

Ein besonderes Augenmerk bei diesem achten Franken-Tatort lag bei der Betrachtung, was ein Mordfall bei den Hinterbliebenen, in diesem Fall bei den Eltern, auslöst. Für die Besucher des Public Viewings wurde es filmisch so umgesetzt, dass sie sich gut in die Situation hineinversetzen konnten. "Der Tatort war spannend und hat mich betroffen gemacht am Anfang", urteilt die Zuschauerin Sylvia Hutzler. Vor allem die Mutter habe die Rolle total gut gespielt, so Hutzler weiter."Also, erst diese Schockstarre und dann auch das Bedürfnis, handeln zu müssen. Das fand ich, hat sie gut rübergebracht."

Der Täter war nicht der Gärtner

Lange blieb für die Zuschauer auch in Forchheim unklar, wer der Mörder ist und vor allem, wie nun die beiden Morde zusammenhängen. Die Bewertung des achten Franken-Tatortes fiel danach durchweg positiv aus. "Spannend", war zu hören und auch, dass es ein etwas düsterer Tatort war, der zum Nachdenken anregt.

Was bei den Zuschauern immer mitschwingt, ist das Raten, wo denn nun die einzelnen Szenen gedreht wurden. Da erkannten viele den Alten Kanal, den Plärrer, die Rosenau in Nürnberg. Insgesamt war es durchweg ein packender Abend für die Zuschauer und eine neue Erfahrung, den Tatort nicht auf dem Sofa zu schauen, sondern in einem Theater an der Leinwand zu sehen. Und eines ist ja klar: Nach dem Tatort ist vor dem Tatort.

Insgesamt sahen gestern Abend deutschlandweit 9,36 Millionen Menschen den Franken-Tatort, was eine Einschaltquote von 29,7 Prozent bedeutet. Starke Zahlen, die für sich sprechen.