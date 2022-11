Franken-Sachsen-Magistrale: Bayern und Sachsen machen Druck

In einer gemeinsamen Resolution fordern Mandatsträger aus Nordostbayern und Sachsen zusammen mit den Freistaaten Bayern und Sachsen den Bund auf, den länderübergreifenden Schienenverkehr weiter auszubauen. Dabei geht es um die durchgehende Elektrifizierung der Strecke Nürnberg – Marktredwitz – Hof – Dresden. Nach ersten Planungen hat sich der Bund wegen Wirtschaftlichkeitsgründen aus dem Projekt zurückgezogen. Bayern und Sachsen hätten jedoch bereits viel Geld in das Projekt investiert, heißt es in einer Mitteilung des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bauen und Verkehr.

Eisenbahnverbindung auch für Güterverkehr wichtig

Die Freistaaten Bayern und Sachsen sowie Abgeordnete und Kommunalpolitiker aus der Region unterzeichneten am Dienstag eine an den Bund gerichtete Resolution. Darin fordern sie die zügige Wiederaufnahme und Fortsetzung der Planungen für eine Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Der Stopp des Projekts mache die jahrzehntelangen Bemühungen um eine bessere und direkte Verbindung von Nürnberg nach Sachsen und Tschechien zunichte, so der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

"Aus ökologischen Gründen brauchen wir die Elektrifizierung, wir brauchen das aber auch als Ausweichstrecke für den Güterverkehr, wir können derzeit nichts von der Straße auf die Schiene verlagern, weil alle Korridore zu sind." Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

Eine neue Kosten-Nutzen-Berechnung des Bundes hatte ergeben, dass die Elektrifizierung nicht wirtschaftlich sei.

Bund: Franken-Sachsen-Magistrale rechnet sich nicht

Verantwortlich für dieses überregionale Infrastrukturprojekt ist gemäß Grundgesetz der Bund. Im aktuellen Bundesverkehrswegeplans veranschlagt der Bund für das Projekt insgesamt 1,2 Milliarden Euro veranschlagt und berechnet das Nutzen-Kosten-Verhältnis mit 1,3. Mittlerweile soll das Verhältnis aber nur noch bei 0,6 und damit unter dem nötigen Mindestwert von 1,0 liegen. Deshalb will der Bund die Planungen wegen zu geringer Wirtschaftlichkeit nicht mehr fortführen.

Bayern: Elektrifizierung für internationale Verbindungen nötig

Für den bayerischen Verkehrsminister Bernreiter ist das völlig unverständlich. Nur mit der durchgehenden Elektrifizierung rücken internationale Direktverbindungen von Nürnberg und Nordostbayern über Südwestsachsen, Dresden und Ostsachsen bis nach Breslau oder Krakau in den Bereich des Möglichen.

Die Sachsen-Franken Magistrale sei eine wichtige Lebensader für die Region, beteuert auch Eva Döhla, SPD-Oberbürgermeisterin von Hof:

"Die Vorteile für unsere Region als Wirtschaftsstandort, aber auch für Tourismus und für Lebensqualität, die liegen so klar auf der Hand, und da müssen Fakten zählen, und da muss auch eine politische und eine gesetzgeberische Entscheidung jetzt her." Eva Döhla (SPD), Oberbürgermeisterin von Hof

Auch Hofs Landrat Dr. Oliver Bär (CSU) und Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner (FW) sehen die zentrale Bedeutung der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale für alle Regionen entlang der Strecke.

Politiker wollen nach Berlin fahren und Druck auf den Bund machen

Die Resolution zusammen mit einem Fragenkatalog zu der neuen Kosten-Nutzen-Rechnung werde nun an den Bundesverkehrsminister gesendet. Im April wollen die Betroffenen gemeinsam nach Berlin, um ihrer Forderung erneut Nachdruck zu verleihen – sollte sich der Bund bis dahin nicht bewegt haben.