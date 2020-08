Franken: Polizei zieht positive Bilanz nach Einsatz im Seenland

Im Fränkischen Seenland kam es am Samstag aufgrund der sommerlichen Temperaturen zu einem großen Andrang an Badegästen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Infektionsschutzbestimmungen eingehalten. Im Bereich des gesamten Fränkischen Seenlandes musste lediglich ein Auto abgeschleppt werden, 150 Autofahrer begingen geringfügige Parkverstöße, die mit einem Bußgeld geahndet wurden.

Vermisstensuche nach 12-Jähriger

Der Großteil der Besucher aber hielt sich an die Parkregeln, sodass es zu keinen Behinderungen der Rettungswege kam. Im konkreten Fall zeigte sich das am Samstag auch bei einem Einsatz am Igelsbachsee, als ein zwölfjähriges Mädchen als vermisst gemeldet wurde. Etliche Einsatzkräfte konnten ungehindert und schnell zum Einsatzort gelangen, weil die Rettungswege nicht durch Falschparker blockiert wurden. Das Mädchen meldete sich jedoch unverletzt nach rund zwei Stunden bei den Einsatzkräften.

Polizei auch am Sonntag im Einsatz

Auch heute ist die Polizei verstärkt an den mittelfränkischen Seen unterwegs, um unter anderem die Einhaltung der Rettungswege zu kontrollieren. Wie auch am Samstag sind Polizeireiter und Hubschrauber im Einsatz.