Franken: Klinik-Besuche an Weihnachten nur zum Teil möglich

Die Besuchsregeln werden an einigen fränkischen Kliniken über Weihnachten gelockert. In anderen Häusern gilt hingegen weiter ein striktes Besuchsverbot.

Unterschiedliche Besuchsregeln in Oberfranken

Von Freitag bis Neujahr dürfen Patienten und Patientinnen des Klinikums Bamberg wieder einen Besucher benennen, für die Juraklinik in Scheßlitz und Burgebrach können zwei Besucher benannt werden. Strenge Regeln und damit ein Besuchsverbot gelten weiterhin für das Klinikum Forchheim und Ebermannstadt.

Bayreuth: Nur mit schriftlicher Genehmigung

Für das Klinikum und die Klinik Hohe Warte in Bayreuth gilt seit dem 17. Dezember ein eingeschränktes Besuchsrecht. Das bedeutet, dass nur mit schriftlicher Genehmigung des behandelnden Arztes oder der behandelnden Ärztin und einem zusätzlichen Test Besuche möglich sind. Eine Erlaubnis werde grundsätzlich nur für Patienten erteilt, die länger als sieben Tage stationär aufgenommen sind.

"Noch können wir nicht genau einschätzen, wie sich die Omikron-Variante in den Krankheitsverläufen auswirkt", sagt der Pandemiebeauftragte des Krankenhauses, Thomas Bollinger. Deshalb gelte das eingeschränkte Besuchsrecht auch über Weihnachten.

Besuchsstopp mit Ausnahmen in Nürnberg und Fürth

Ein Besuchsstopp gilt in Nürnberg und Fürth. Das Klinikum Nürnberg an seinen Standorten Nord und Süd sowie das Klinikum in Fürth lassen nur Besuche von Angehörigen zu, wenn die Patienten im Sterben liegen. Ausnahmen gelten auch für Besuche in der Psychiatrie, auf den Kinderstationen und in den Geburtshilfestationen.

2G-Plus in Erlangen

Für Besucher der Unikliniken Erlangen gilt weiterhin freier Zugang. Besucher müssen jedoch die 2G-Plus-Regel einhalten. Erlaubt ist ein Besucher ab zwölf Jahren pro Patient für eine Stunde pro Tag. Insgesamt können drei feste Personen benannt werden, so die Uni-Kliniken. Die Registrierung erfolge über ein Formular.

Senioreneinrichtungen: Hier gilt 3G-Plus

Für die Besucher von Senioreneinrichtungen gilt die 3G-Plus-Regel, das heißt, unabhängig vom Impfstatus ist ein negativer Test nötig. Manche Einrichtungen bieten an, dass unter Aufsicht ein Selbsttest gemacht werden kann. In wenigen Fällen wird auch noch in den Einrichtungen selbst ein solcher Test angeboten.