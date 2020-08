Franken: Betrugsverdacht bei Corona-Soforthilfe für Unternehmen

Seit März können sich Unternehmen für die Soforthilfe bewerben, die Behörden sind mit der Flut an Corona-Soforthilfe-Anträgen zum Teil gar nicht hinterher gekommen. Nun steht fest: In Mittel- und Oberfranken stehen zahlreiche Unternehmen unter dem Verdacht, sich staatliche Corona-Soforthilfe erschlichen zu haben. Das bestätigten Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem BR auf Nachfrage.

120 Ermittlungsverfahren wegen Betrug bei Corona-Soforthilfe

Demnach laufen in diesem speziellen Betrugstatbestand momentan mindestens 120 Ermittlungsverfahren in Mittel- und Oberfranken. In den Fällen in Oberfranken liege der finanzielle Schaden pro Fall zwischen 3.000 und 15.000 Euro. Die Kreativität der Verdächtigen, die bewusst falsche Angaben gemacht haben, um von den Hilfsgeldern der Staatsregierung im Zuge der Corona-Pandemie zu profitieren, habe keine Grenzen gekannt, so Staatsanwalt Robert Steiniger.

Unternehmen haben Existenz erfunden

Demnach sollen Unternehmen Soforthilfe beantragt haben, die in Wirklichkeit gar nicht existieren. Auch Firmen, die bereits vor der Corona-Pandemie in finanzieller Not gewesen waren, sollen versucht haben, sich für die Hilfsgelder zu bewerben. Neben Falschaussagen über die Größe des Unternehmens haben manche Tatverdächtige auch den Wert der Schulden bewusst höher genannt als er in Wirklichkeit gewesen war.

Viele Fälle basieren auf Geldwäscheverdachtsfällen

Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke verweist allerdings darauf, dass viele Fälle aus sogenannten Geldwäscheverdachtsfällen resultieren. Dabei leiten Banken die Daten an die Staatsanwaltschaft weiter, bei denen sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei den Antragstellern tatsächlich um Gewerbetreibende handelt. Weil so viele Verfahren auf Geldwäscheverdachtsfällen basieren, müssten noch viele Verfahren geprüft werden. Am Ende sei möglicherweise in weniger als 120 Fällen betrogen worden.