Franken 89: Wie ein damaliger Politiker die Grenzöffnung erlebte

Am 9. November vor 30 Jahren ist in Berlin ein Wunder passiert. Auf einmal waren die Grenzen zwischen BRD und DDR offen. In Mittags in Franken hat Bayern 1-Moderator Stefan Strasser mit dem ehemalige Landtagsabgeordnete Jürgen W. Heike gesprochen. Er ist in Neustadt bei Coburg geboren und damit mit der Grenze vor der Nase aufgewachsen.