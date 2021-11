Frank Vogler aus Neuwirtshaus ist Geflügelhalter des Jahres

Frank Vogler züchtet in Neuwirtshaus in dritter Generation Legehennen und setzt sich dabei für artgerechte Haltung und Umweltschutz ein. So hat er unter anderem als erster konventioneller Betrieb in Bayern das gesamte Freilandsortiment auf Eier mit Hahnenaufzucht umgestellt. Auch dafür erhielt der 39-Jährige jetzt den bekannten Ceres-Award für besondere Leistungen in der Landwirtschaft. Der Preis ist nach Ceres, der römischen Göttin des Ackerbaus benannt.

Tierwohl und Wirtschaftlichkeit gut vereinbart

Laut Jury geht Vogler gerne neue Wege, und zwar weil er es will und nicht erst, wenn er muss: "Seine Strategie ist kein reines Marketing, sondern er lebt sie", heißt es dazu in einer Mitteilung. Frank Vogler schaffe es, voll den Anforderungen der Gesellschaft nach mehr Tierwohl zu entsprechen und dabei rentabel zu wirtschaften. Bei der Auswahl der Jury seien nicht Höchstleistungen auf dem Feld oder im Stall, sondern beste wirtschaftliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung bäuerlicher Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Natur entscheidend gewesen.

Elektrolyse und wertvolle Mikroorganismen

Frank Vogler hat in seinem Betrieb einiges unternommen, um seine Tiere gesund zu halten, wie er im Gespräch mit BR24 erläuterte. Dazu gehört unter anderem eine Elektrolyseanlage, die die Wasserqualität verbessert, denn wenn das Trinkwasser für die Hennen länger in der Leitung steht, können sich darin Keime bilden. Dem Futter für die knapp 50.000 Legehennen werden außerdem selbst produzierte Mikroorganismen zugesetzt, die den Darm besiedeln und dort schlechte Bakterien abwehren. Die Tiere seien damit ruhiger, gesünder und schwerer und könnten das Futter besser verwerten.

Gesunde Tiere brauchen keine Antibiotika

"Antibiotika sind in der Tierhaltung natürlich ein Thema", so Frank Vogler. "Am besten ist es aber, wenn die Tier gesund und Medikamente gar nicht nötig sind". Auf diesem Gebiet dürfte Vogler unter den Geflügelhaltern Pionierarbeit geleistet haben. Zu 15 Prozent werden in seinem Betrieb Bioeier erzeugt, 40 Prozent kommen aus Bodenhaltung und der Rest aus Freilandhaltung. Dazu betreibt die Familie Vogler auch einen Hofladen, bei dem sich die Kundschaft in Selbstbedienung mit Eiern, Nudeln oder Eierlikör versorgen kann.

Der Ceres-Award gilt als einer der wichtigsten Landwirtschaftspreise im deutschsprachigen Raum. Er wurde zum 8. Mal in zehn verschiedenen Kategorien vergeben. Etwa 200 Landwirte aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland hatten sich darum beworben. Gesamtsieger wurde Christoph Leiders aus Willich-Anrath in Nordrhein-Westfalen.