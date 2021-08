"Franconia Valley": Spatenstich für Technische Uni Nürnberg

90 Millionen Euro: Kosten in der Diskussion

Der moderne Uni-Campus entsteht auf einer Brachfläche an der Brunecker Straße. Die Kosten für das Gelände sorgten mehrfach für Diskussionen. Der Bayerische Oberste Rechnungshof rügte den überteuerten Kauf – das Grundstück sei weniger wert als die 90 Millionen Euro, die bezahlt wurden. "Dass es mitten in der Stadt teurer ist, als auf dem flachen Land, ist doch klar. Zudem wurde der Kauf in den zuständigen Ausschüssen einstimmig beschlossen", betonte Söder bei dem Spatenstich.

Anvisierte Fertigstellung: 2028

Auf der Brachfläche entsteht nun das erste Gebäude der Uni. Voraussichtlich 2028 wird der gesamte Uni-Campus fertig gestellt. Die ersten Studierenden werden aber schon früher an die Uni kommen können. Bis zu 6.000 Studierende werden an der neuen TU Platz finden.

Vorlesungen auf Englisch

Vorlesungen und Seminare werden größtenteils auf Englisch gehalten. Um international wettbewerbsfähig zu sein, seien zudem neue Studiengänge geplant, wie Quantum Engineering, Biological Engineering, Computer Science and Engineering und Humanities and Social Sciences.