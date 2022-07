Franco A. - Urteil gegen mutmaßlichen Rechtsterroristen erwartet

Ein Skandal, der bundesweit und auch international für Aufsehen sorgte: Ein aktiver Bundeswehrsoldat, Offizier der deutsch-französischen Brigade im Elsass, soll Waffen gehortet und sich eine Tarnidentität als syrischer Flüchtling verschafft haben, um Attentate zu verüben. In seinem Visier: Politiker wie der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und die Grünen-Politikerin Claudia Roth sowie die Menschenrechtsaktivistin Anetta Kahane, die Gründerin und langjährige Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagiert.

Aufruf zum Kampf in einem Münchner Hotel

Recherchen des BR hatten außerdem zutage gefördert, dass Franco A. bei einem Vortrag beim sogenannten "Preußen Abend" in einem Münchner Hotel zum Kampf gegen das System aufgerufen hatte – nur wenige Tage, bevor er in Wien verhaftet wurde, als er am dortigen Flughafen eine geladene Wehrmachts-Pistole aus einem Versteck holen wollte.

Dennoch hätte der Prozess, der am Freitag vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt zu Ende gehen soll, beinahe gar nicht stattgefunden. Zunächst hatte der Bundesgerichtshof Franco A. auf freien Fuß gesetzt, weil kein dringender Tatverdacht gegen ihn vorliege, dann hatte das Frankfurter OLG mit derselben Begründung die von der Bundesanwaltschaft vorgelegte Terror-Anklage gegen Franco A. zurückgewiesen. Erst auf eine Beschwerde der Bundesanwaltschaft hin wurde die Anklage doch zugelassen und im Mai 2021 der Prozess eröffnet. Seit Februar 2022 sitzt der inzwischen 33-Jährige auch wieder in Untersuchungshaft – wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Er war mit einschlägigen Aufzeichnungen und NS-Devotionalien erwischt worden.

"Ich bin Anti-Semit. Ich bin Rassist"

Die Verteidigung hat im Prozess versucht, Franco A. als unschuldig Verfolgten darzustellen. Wenn es nach der Bundesanwaltschaft geht, soll Franco A. dagegen sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis – wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, die er aus einer "völkisch-nationalistischen Gesinnung heraus" geplant haben soll.

Zwar hat Franco A. in seinen ausführlichen, oft wirren und widersprüchlichen Aussagen vor Gericht immer wieder versucht, sich als friedliebenden und keinesfalls extremistischen Bürger darzustellen. Doch nicht nur zahlreiche persönliche Aufzeichnungen und Sprachnachrichten des Angeklagten offenbarten sein extrem rechtes Weltbild. In seinem Vortrag auf dem "Preußen Abend" in München hatte Franco A. vor den versammelten konservativen Akademikern, AfD-Funktionären, Wehrmachtsveteranen sowie aktiven und ehemaligen Militärs ausdrücklich bekannt, Antisemit und Rassist zu sein. So heißt es im Redemanuskript, das dem BR vorliegt: "Ich bin Anti-Semit, weil ich nicht toleriere, dass eine Gruppe die Opferrolle für ewig gepachtet hat und deshalb all seine Widersacher automatisch zu Tätern werden (…) Sei Anti-Semit! Ich bin Rassist, weil ich Gewalt durch Flüchtlinge nicht einfach toleriere. Sei Rassist!"

Schießtraining mit Sturmgewehr in Oberpfälzer Schützenhaus

Unbestritten ist inzwischen, dass sich Franco A. mehrere Schusswaffen besorgt hat, darunter auch ein Schnellfeuergewehr G3. Das hat der Angeklagte vor Gericht zugegeben, allerdings sind diese Waffen verschollen. Franco A. will sie entsorgt haben, wo, hat er nicht verraten. Sicher ist: Im Sommer 2016 spionierte der Bundeswehrsoldat erst in Berlin die Amadeu Antonio Stiftung aus und fotografierte in der Tiefgarage die Nummernschilder der dort geparkten Autos, dann reiste er nur wenige Tage später in die Oberpfalz, um sich bei einem Waffenhändler in Vohenstrauß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Zubehörteile für das G3 zu besorgen und anschließend im örtlichen Schützenhaus ein Schießtraining mit dem Schnellfeuergewehr zu absolvieren.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um konkrete Vorbereitungen für Anschläge gehandelt hat. Es sei bei Franco A. nicht mehr um die Frage gegangen, ob er ein Attentat verüben werde, sondern nur noch um das Wie.

Attentat unter falscher Flagge?

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass Franco A. eine sogenannte False-Flag-Aktion geplant hatte – also ein Attentat unter falscher Flagge. Jedenfalls hat er ab Ende 2015 mehr als ein Jahr lang ein Doppelleben geführt: Als Soldat der deutsch-französischen Brigade im Elsass und als angeblicher syrischer Kriegsflüchtling. Dafür hatte sich Franco A. zunächst in Hessen bei den Behörden als Asylbewerber registrieren lassen und war dann über die zentrale Aufnahmeeinrichtung im mittelfränkischen Zirndorf in eine Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Erding nordöstlich von München eingewiesen worden. Um nicht aufzufliegen, pendelte er monatelang zwischen der Kaserne in Frankreich und der Unterkunft in Oberbayern. Franco A. behauptet, er habe nur das Asylsystem vorführen wollen, die Bundesanwaltschaft geht dagegen davon aus, dass er mittels seiner Tarnidentität als Flüchtling nach einem erfolgten Anschlag den Verdacht auf Asylbewerber lenken wollte.

Viele offene Fragen

Ob das Frankfurter Oberlandesgericht dieser Argumentation folgen wird, muss sich zeigen. Schon jetzt ist sicher: Auch nach dem Urteil, das Freitag erwartet wird, werden viele Fragen ungeklärt bleiben. Nicht nur zu Franco A.s verschwundenen Waffen, sondern auch zu seinen umfangreichen Verbindungen in die extrem rechte Szene in Bayern und Deutschland. Und wie es überhaupt passieren konnte, dass ein Soldat, der schon in seiner Abschlussarbeit an der Militärakademie mit rassistischen und antisemitischen Thesen auffiel, weiter in der Bundeswehr Karriere machen konnte.