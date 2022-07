Franco A.-Prozess: Urteil nach Terrorverdacht erwartet

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main will heute (15.07.22) das Urteil gegen Franco A. verkünden, falls es nicht zu coronabedingten Verschiebungen kommt. Die hatte es in der langen Prozessgeschichte mehrfach gegeben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 33-Jährigen in dem Indizienprozess neben anderen Taten die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Hatte Franco A. Anschläge auf Politiker geplant?

Mögliche Opfer eines mutmaßlichen Anschlags sollen laut den Ermittlungen Ex-Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), die frühere Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) oder eine Menschenrechtsaktivistin gewesen sein. Der Bundeswehrsoldat bestreitet solche Pläne.

Die Verteidigung forderte in ihrem Plädoyer am letzten Freitag deshalb, A. vom Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat freizusprechen. Sie plädierte lediglich für eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren wegen Waffendelikten.

Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im Juni auf sechs Jahre und drei Monate Gefängnis plädiert. Von dem ursprünglichen Vorwurf, Franco A. habe sich zudem als syrischer Flüchtling ausgegeben, um den Tatverdacht bei späteren Ermittlungen auf Asylbewerber in Deutschland zu lenken, hatte die Bundesanwaltschaft im Plädoyer Abstand genommen.

Als angeblicher Flüchtling hatte A. zwar im Dezember 2016 das Asylverfahren durchlaufen und Sozialleistungen kassiert. Das hatte er ebenso wie den Besitz von Waffen und Munition auch zugegeben. Der Bezug zu Anschlagsplänen ließ sich aber nicht erhärten.

Pistole auf Wiener Flughafen-Klo versteckt

Ins Visier der Ermittler war A. geraten, weil er auf einer Toilette im Flughafen Wien-Schwechat eine geladene Pistole aus einem Versteck holte. Dabei wurde er im Februar 2017 ertappt, erstmals festgenommen und einen Tag später wieder freigelassen. Bei den Nachforschungen kam auch sein Doppelleben als Offizier einer deutsch-französischen Einheit im Elsass und vorgeblich syrischer Asylbewerber zu Tage. Nach seiner erneuten Verhaftung in Hammelburg befand Franco A. sich bis November 2017 in Untersuchungshaft. Danach war er zunächst während des Prozesses auf freiem Fuß.

Im Februar 2022, kurz vor Ende der Beweisaufnahme spitzt sich die Lage aber zu: Bei einer Kontrolle in einem Zug in Offenbach wurden NS-Devotionalien bei ihm gefunden. Ermittler durchsuchten seine Wohnung und entdecken mehrere Hiebwaffen. Franco A. kam erneut in Untersuchungshaft.

Franco A. bestreitet Anschlagsplan

Während des Prozesses sagte A., der aus Offenbach stammt, umfassend aus: Er bestritt den Vorwurf der Anschlagsplanung und habe keine rechtsextreme Gesinnung. Antisemitische Verschwörungsideologen wie den britischen Publizisten David Icke führte er jedoch als seine "Lehrmeister" an. A. räumte in dem Verfahren ein zudem ein, mehrere Waffen und Munition auch an seinem Dienstort aufbewahrt zu haben. Wo die Waffen jetzt sind, bleibt unklar.