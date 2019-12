Frammersbacher Gemeinderat stimmt für Freibadsanierung

Das Terrassenbad in der Marktgemeinde ist beliebt, aber in die Jahre gekommen und muss in den nächsten Jahren saniert werden. Es besteht kein Zeitdruck wie beispielsweise beim Lengfurter Bad, dennoch hat sich am Montagabend der Gemeinderat einstimmig für eine Sanierung ausgesprochen. Wichtig sei nun, Fördertöpfe dafür aufzutun, denn der Bedarf liegt bei zehn Millionen Euro für die weitläufige Anlage mit mehreren Becken. Das könne die Marktgemeinde nicht allein stemmen, so Bürgermeister Christian Holzemer. Ohne eine Summe festzulegen, soll Geld für eine vertiefte Projektplanung in den Etat 2020 eingestellt werden.

In mehreren Abschnitten sanieren

Bereits in der Bürgerversammlung im September erfuhren die Frammersbacher, wo der Zahn der Zeit an der 45 Jahre alten Freizeiteinrichtung nagt. Der Architekt sieht die Chance, mehre Bauabschnitte zu bilden und in mehreren Abschnitten zu sanieren. Auf der Prioritätenliste steht oben das Schwimmerbecken, gefolgt vom Versorgungstrakt mit Umkleiden, WC und Duschen. Im Anschluss könnten die Technik und der Nichtschwimmerbereich folgen. Zur Unterstützung der gemeindlichen Pläne könnte ein Förderverein hilfreich sein. Über eine Gründung wird im kommenden Jahr nachgedacht.