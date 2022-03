Frammersbacher Geheimsprache "Welschen"

Geheimsprache der Fuhrleute

Vermutlich reichen die Wurzeln der Geheimsprache auf das späte Mittelalter zurück. Seit 1480 sind in Frammersbach Fuhrleute nachweisbar. Sie lieferten Waren in die Wirtschaftsmetropolen Antwerpen, Augsburg und Frankfurt. Deshalb waren die Fuhrleute immer recht wohlhabend. Ein kleines Museum mitten in Ort erzählt die Geschichte der Fuhrleute. Sie bildeten aus Angst vor Überfällen Fuhrgemeinschaften. "Und wenn man sich abends unterhält und dann fragt der eine den andern, was hast Du geladen. Und da waren wertvolle Ladungen dabei, wie wir wissen aus Dokumenten. Dann hat man das nicht so offen gemacht. Es könnte durchaus sein, dass die nochmal eine Stufe eingelegt haben, dass das erschwert", erklärt Burkhard Büdel vom Museumsverein Frammersbach.

Sprachwissenschaftler untersuchten die Geheimsprache

Das "Welschen" wurde bereits von Sprachwissenschaftlern der TU Darmstadt untersucht. Es gibt Ähnlichkeiten zu anderen Geheimsprachen, wie die Schlüsselsprache der Hamburger Hafenarbeiter. Weltweit gibt es Orte, an denen Geheimsprachen existieren. Nur werden diese selten gesprochen. Das soll sich in Frammersbach nun ändern: Sylvia Ludwig hat ein Lied übersetzt. Und so singen ihre Schülerinnen und Schüler nach der ersten Lehrstunde sogar auf "Welschen".