Schwerer Sturz im Bike-Park: 14-Jähriger tödlich verunglückt

Am Freitag ist ein 14-jähriger Radfahrer in einem Bike-Park im Landkreis Main-Spessart tödlich verunglückt. Der Polizei zufolge war der Jugendliche in Frammersbach mit seinem E-Bike gestürzt; er starb noch an der Unfallstelle. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war der 14-Jährige ab etwa 20.15 Uhr allein auf dem Radparcours unterwegs. In einer Kurve kam es zu dem schweren Sturz. Er trug zum Schutz einen Helm und einen Oberkörper-Protektor. Der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.

Notfallseelsorger im Einsatz - Polizei ermittelt

Angehörige fanden den Jugendlichen und leiteten mit anderen Ersthelfern erste Rettungsmaßnahmen ein. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ein Team von Notfallseelsorgern betreute die Familie des 14-Jährigen. Die Polizei Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Bike-Park bleibt laut Instagram-Post des Betreibers bis auf Weiteres geschlossen.