Frammersbach: Landratsamt nennt Details zu Corona-Fall an Schule

Nachdem ein Schüler der Abschlussklasse der Mittelschule Frammersbach im Landkreis Main-Spessart positiv auf Covid-19 getestet worden ist, hat das Landratsamt Karlstadt nun eine Stellungnahme veröffentlicht. Demnach wurde der Schüler, nachdem er Krankheitssymptome entwickelt hatte, am Mittwoch von einem Allgemeinarzt getestet. Der erkrankte Schüler habe bereits auf Anraten der Schulleitung die gesamte Woche nicht mehr am Unterricht teilgenommen.

Gesundheitsamt stellt Kontaktpersonen unter Quarantäne

Als am Donnerstagnachmittag der positive Befund vorlag, habe das Gesundheitsamt unverzüglich die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. So wurden die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse und die Lehrkräfte "alle für den heutigen Freitag zur Testung einbestellt", heißt es in der Stellungnahme weiter. Sie alle befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Ergebnisse sollten noch am Wochenende vorliegen.

Für Rest der Schule läuft Unterricht planmäßig weiter

Alle negativ getesteten Schülerinnen und Schüler können unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Landrätin Sitter lässt sich abschließend in der Mittelung zitieren: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass es nur wenige oder keine Folgefälle gibt, da an der Schule die Hygienebestimmungen sehr gut eingehalten wurden."

Bürgermeister Holzemer bestätigte gegenüber dem BR am Nachmittag die gute Zusammenarbeit von Schule, Kommune als Sachaufwandsträger, Gesundheits- und Landratsamt. Anfang der nächsten Woche werde klar, ob noch weitere Schritte unternommen werden müssten.