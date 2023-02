Haushalt: CSU und FW planen 70 Millionen für "eigene Akzente"

Die Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern planen in diesem Jahr sogenannte Fraktionsinitiativen in Höhe von 70 Millionen Euro. Mit diesem Geld wollen die Fraktionen "eigene Akzente setzen und den Haushalt 2023 abrunden". So steht es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Mit "Fraktionsinitiativen" oder auch "Fraktionsreserven" sind Gelder gemeint, die nicht in den regulären Haushaltsentwürfen der einzelnen Ministerien festgeschrieben sind. Stattdessen können Abgeordnete der Regierungsfraktionen mit den Initiativen eigene Projekte in ihren Wahlkreisen fördern. Am Mittwoch stellten die Fraktionschefs und Haushaltsexperten von CSU und Freien Wählern die detaillierten Pläne vor.

Schwerpunkte: Forschung, Kunst und Kultur, ländlicher Raum

Die Regierungsfraktionen wollen drei Bereiche schwerpunktmäßig unterstützen. Knapp ein Viertel der Gelder, insgesamt 16,4 Millionen Euro, soll demnach in Wissenschaft und Forschung fließen. Die Mittel reichen von 1,5 Millionen Euro für die Technische Universität München für die Anschaffung von Geräten in der Nuklearmedizin und Krebstherapie bis hin zu 10.000 Euro für die Datenbanken zur Fränkischen Landesgeschichte. Kunst und Kultur wollen CSU und Freie Wähler mit insgesamt 15,1 Millionen Euro fördern, den ländlichen Raum mit 14,5 Millionen Euro - wobei allein fünf Millionen Euro auf das Programm der Dorferneuerung entfallen.

"Viele Menschen und Vereine draußen werden sich freuen", sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. Die Fraktionsreserven würden Projekte vor Ort und im ganzen Freistaat berücksichtigen und gäben den Abgeordneten die Möglichkeit, einzelne Schwerpunkte zu setzen.

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sagte: "Die Initiativen sind gelebte Bürgernähe." Die Abgeordneten würden in ihrer täglichen Arbeit sehen, bei welchen Projekten nochmals speziell nachgeholfen werden müsse.

CSU und FW stocken Fraktionsinitiativen um zehn Millionen Euro auf

Im Vergleich zu Haushalt 2022 haben CSU und Freie Wähler die Fraktionsinitiativen in diesem Jahr von 60 auf 70 Millionen Euro angehoben. "Ich bin sehr froh, dass wir zehn Millionen mehr haben. Dieses Geld können wir sehr gut verwenden", sagte Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freien Wähler und hob dabei die 500.000 Euro hervor, die für die Sanierung der Mindelburg in seiner Wahlkreisregion Schwaben bereitstehen.

CSU-Haushaltspolitiker Josef Zellmeier betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen. Er und sein Kollege Pohl seien sich "eigentlich in allen Punkten" einig gewesen, wenngleich auch nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden konnten.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, zeigte sich in einer Mitteilung rundum zufrieden mit den geplanten Fraktionsinitiativen. Mit eigene Haushaltsanträgen könne man als Abgeordneter unmittelbar für seine Heimat wirken. Er sei in diesem Jahr "besonders erfolgreich" gewesen, "sodass durch meine Initiativen über 1,5 Millionen zusätzlicher Landesmittel für wichtige Projekte von der Isar zu uns an Lech und Donau fließen", so Mehring mit Blick auf seine schwäbische Heimat.

"Wahlkampfgeschenke" und "Spielgeld": Opposition übt scharfe Kritik

Von der Opposition gibt es scharfe Kritik an den vorgelegten Plänen. "CSU und Freie Wähler gönnen sich 70 Millionen Euro im Wahljahr aus öffentlichen Geldern", sagte Claudia Köhler, haushaltspolitische Sprecherin der Grünen. Ihr Vorwurf: Die Regierungsfraktionen würden Mittel "als Spielgeld für Kleinstprojekte ihrer Abgeordneten in schwächelnden Stimmkreisen" einsetzen. Wenn ein Projekt wichtig sei für Bayern, dann gehöre es in den Entwurf des Ministeriums.

Dass die Gelder nun um zehn Millionen erhöht wurden, sei dem Wahljahr geschuldet, in dem sich CSU und Freie Wähler vor Ort präsentieren wollen, sagte SPD-Haushaltsexperte Harald Güller. FPD-Finanzpolitiker Helmut Kaltenhauser nannte die Fraktionsinitiativen gar "Wählertäuschung in Dauerschleife". In seinen Augen würden "Fotos mit überdimensionalen Schecks suggerieren, dass das Geld von den Abgeordneten persönlich kommt", stattdessen handle es sich dabei aber um "Steuermittel unter falscher Flagge" und einen "Blanko-Scheck für die Regierungskoalition".

Auch die AfD-Fraktion lehnt die Fraktionsinitiativen ab. Der erhöhte Etat lasse den Verdacht aufkommen, dass CSU und Freie Wähler "auf Kosten der Steuerzahler großzügige Wahlkampfgeschenke machen wollen", so der Parlamentarische Geschäftsführer Andreas Winhart. Die Abgeordneten hätten genügend Zeit gehabt ihre "Wunschprojekte" im regulären Haushalt zu erfassen.

Kreuzer: Initiativen "ein ganz normaler Vorgang"

CSU-Fraktionschef Kreuzer wies die Anschuldigungen zurück. Zwar hätte man alle Förderungen auch über das Aufstellungsverfahren beschließen können, allerdings müsste man dann "mit jedem Minister einzeln diese vielen Punkte besprechen", so Kreuzer. Das wäre mit einem "unglaublichen Aufwand" verbunden, würde im Ergebnis aber nichts ändern. Deshalb sei die Alternative, einen Teil der Gelder nicht zu verplanen, der bessere Weg und in Bayern Usus: "Ein ganz normaler Vorgang", sagte Kreuzer.

Auch Florian Streibl verteidigte das Vorgehen der Regierungsfraktionen: Es gäbe auf der Liste der geförderten Projekte "keine Initiative, die nicht ihren tieferen Sinn hat", so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.