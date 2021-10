"Fragwürdige Deals": Masken-Untersuchungsausschuss beantragt

Antworten auf 244 Fragen zur Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung wollen die Fraktionen von Grünen, SPD und FDP im Bayerischen Landtag finden. Jetzt haben sie ihre Ankündigung wahrgemacht und offiziell einen Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre im Landtag beantragt: Dieser sei "zwingend notwendig, um die Maskengeschäfte der bayerischen Staatsregierung sowie mögliche Beteiligungen insbesondere von CSU-Politikern wie Alfred Sauter und Monika Hohlmeier und entsprechende Provisionszahlungen aufzuklären", teilten die drei Fraktionen mit.

Grünen-Fraktionsvize Florian Siekmann beklagte, die Maskendeals hätten "neue Abgründe der CSU-Amigowirtschaft offengelegt". Noch nie hätten sich Abgeordnete auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger in einer Notlage derart bereichert. Der Untersuchungsausschuss solle endlich Klarheit über die Verantwortung der Regierung und der zuständigen Minister schaffen. "Alle Verantwortlichen einschließlich des Ministerpräsidenten werden wir dazu als Zeugen vor den Ausschuss laden", kündigte Siekmann an. "Wir werden den schwarzen Filz ausnahmslos ausleuchten."

"Was wusste der Ministerpräsident?"

Der Fragenkatalog beschäftigt sich insbesondere mit der Vergabe, Vermittlung und Annahme von Aufträgen und Vertragsabschlüssen der vergangenen zehn Jahre. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Geschäfte rund um die persönliche Schutzausrüstung während der Corona-Pandemie. Neben der Rolle des Gesundheitsministeriums sollen auch Geschäfte des von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) geführten Wirtschaftsministeriums beleuchtet werden.

"Das Geflecht rund um die fragwürdigen Maskendeals und anderer Beschaffungen muss entwirrt werden", betonte FDP-Haushaltsexperte Helmut Kaltenhauser. Der CSU-Landtagsabgeordnete Sauter, die Franz-Josef-Strauß-Tochter und CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sowie die Unternehmerin Andrea Tandler, Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, seien nur die Spitze des Eisbergs: "In den bisher bekannten Fällen agierte sicher niemand im luftleeren Raum."

Daher sei insbesondere auch die Rolle von Markus Söder (CSU) zu klären: "Was wusste der Ministerpräsident?" Die Staatsregierung habe keine der bisher gestellten Anfragen hinreichend beantwortet und einen Sonderermittler sogar abgelehnt. "Daher greifen wir nun zum schärfsten parlamentarischen Instrument, dem Untersuchungsausschuss", sagte Kaltenhauser.

Rinderspacher: Verlust an Vertrauen für die Politik

Landtagsvize Markus Rinderspacher (SPD) kritisierte, in der Regierungsverantwortung von CSU und Freien Wählern hätten bei der Beschaffung von Masken und Corona-Schutzausrüstung "auch Vetternwirtschaft und Filz das Wort" gehabt. "Während in der Pandemie Millionen Menschen um ihre Existenzen bangten, haben konservative Politiker gute Kontakte zu Geld gemacht, wofür am Ende der bayerische Steuerzahler aufkommen musste."

Der Preis für die Politik im Gesamten sei ein Verlust an Vertrauen. "Der Landtag ist es den Menschen in Bayern schuldig, die Sachverhalte aufzuklären und die politische Verantwortung bei CSU und Freien Wählern transparent zu machen."

Start noch in diesem Jahr?

Der Antrag auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses wird nach Angaben der drei Fraktionen am Mittwoch im Ältestenrat des Landtags behandelt, voraussichtlich am Donnerstag werde abgestimmt. "Es ist damit zu rechnen, dass der Untersuchungsausschuss noch in diesem Jahr eingesetzt wird", hieß es.

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

In den vergangenen Monaten haben mehrere Masken-Vermittlungsgeschäfte von Politikern an Ministerien und Behörden für Empörung gesorgt. Die prominentesten Fälle sind Zahlungen an den ehemaligen bayerischen Justizminister und schwäbischen Landtagsabgeordneten Alfred Sauter (CSU) sowie den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen, bisherigen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen beide sowie weitere Beschuldigte unter anderem wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern.

Sauter und Nüßlein haben alle Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Zahlungen wegen Maskengeschäften hätten in keinem Zusammenhang zu ihrer Abgeordnetentätigkeit gestanden, betonten sie.

(Mit Material von dpa)