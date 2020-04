fragBR24💡 Welche Maske schützt wen – und wie?

Alltagsmasken, Do-it-Yourself-Masken, FFP-Masken, Mund-Nasen-Schutz – sie alle schützen. Doch wen? Und wie?

Masken in Eigenproduktion

Fangen wir mit der selbstgenähten Maske an. Oft wird sie auch Alltagsmaske genannt oder DIY-Maske (Do-it-Yoursef) oder Behelfs-Mund-Nasen-Maske oder manchmal auch Community-Maske. Sie bestehen aus handelsüblichem Stoff, im besten Fall: fest gewebte Baumwolle. Diese Masken schützen vor allem andere, indem sie den Ausstoß von Tröpfchen beim Ausatmen und die Geschwindigkeit des Atemstroms reduzieren.

Dem Träger bieten sie keinen sicheren Schutz vor einer Ansteckung mit Corona. Sie verhindern aber, dass man sich mit eventuell kontaminierten Händen an Mund und Nase fasst, und können das Bewusstsein für social distancing und einen achtsamen Umgang miteinander unterstützen. Um ein Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren, sollten sie an den Rändern eng anliegen.

Medizinische Masken

Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz – auch Operationsmaske oder OP-Maske genannt – ist eine dünne Maske, die aus einer Filterschicht zwischen zwei Stoffschichten besteht.

Auch der Mund-Nasen-Schutz schützt vor allem andere, sollte am Rand möglichst eng anliegen und bietet keinen sicheren Schutz vor einer Ansteckung.

FFP-Masken

Anders verhält es sich mit partikelfiltrierenden Halbmasken. Hierbei handelt es sich um zertifizierte FFP-Masken, wobei FFP für filtering face piece steht. Je nachdem, wie viele Partikel der Filter zurückhält, wird unterschieden nach FFP1, FFP2 oder FFP3. FFP3-Masken schützen sogar vor radioaktiven oder krebserregenden Partikeln. Zum Schutz vor Corona-Viren ist mindestens FFP-2 notwendig.

FFP-2 Masken filtern eingeatmete und ausgeatmete Luft und dienen somit dem Fremd- wie auch dem Eigenschutz. Um richtig wirken zu können, müssen sie dicht auf dem Gesicht sitzen. Ein Problem für Bartträgern, bei denen dies nicht ausreichend möglich ist.

Durch den dichten Filter ist ein langes Tragen von FFP-Masken körperlich anstrengend. Der Atemwiderstand ist umso höher, je höher die Schutzwirkung ist. Achtung: Hat FFP-Maske Ausatemventil, filtert sie ausschließlich eingeatmete Luft. Sie ist dann nicht für den Fremdschutz geeignet.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit sollen FFP-Masken medizinischem und Pflegepersonal vorbehalten sein. Der beste Schutz für den Alltag: konsequentes Distanzieren von anderen mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern.