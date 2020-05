fragBR24💡 Welche Corona-Regeln gelten für Gaststätten?

Die geltenden Kontaktbeschränkungen sind in der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) vom 5. Mai 2020 festgeschrieben. Dort steht an erster Stelle ein allgemeines Abstandsgebot.

"Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten." 4. BayIfSMV, Teil 1, § 1, Abs. 1

Dennoch ist es seit dem 5. Mai erlaubt, sich in einem begrenzten Kreis zu versammeln:

"Der Teilnehmerkreis einer Zusammenkunft … darf nur die Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands umfassen." 4. BayIfSMV, Teil 1, § 3, Satz 1

"Hygienekonzept Gastronomie"

Mit den genannten Personen darf man künftig auch in einer Gaststätte zusammensitzen: ab 18.5. auf Freiflächen, ab 25.5. in den Gasträumen. Das hat das Kabinett am 12.5. beschlossen und am Folgetag in einem "Hygienekonzept Gastronomie" schriftlich niedergelegt.

"Personen, denen der Kontakt untereinander gestattet ist (z.B. Familien), ist auch das gemeinsame Sitzen ohne Mindestabstand erlaubt." Hygienekonzept Gastronomie

Am Tisch einer Gaststätte wird das allgemeine Abstandsgebot also ein Stück weit zurückgenommen. Nicht nur Personen eines Hausstands, sondern Personen, denen der Kontakt erlaubt ist (der oben zitierte Teilnehmerkreis), dürfen die 1,5 Meter Abstand unterschreiten.

1,5 Meter zu anderen Gästen und Servicepersonal

Zu allen anderen Menschen im Lokal muss der Mindestabstand aber gewahrt werden: zu anderen Gästen, Wirten und auch zum Servicepersonal. So steht es im Hygienekonzept, auch wenn dies vermutlich nicht leicht umzusetzen ist, da die Bedienung ja am Tisch servieren soll.

"Der Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen sollte ebenfalls 1,5 m betragen. Zur Gewährleistung des Mindestabstands zwischen Gast und Servicepersonal sind auch Abstriche im Service hinzunehmen." Hygienekonzept Gastronomie

Gäste müssen Maske tragen beim Kommen und Gehen

Was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angeht, gilt folgendes:

"Die Gäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Tisch darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden." Hygienekonzept Gastronomie

"Das Personal hat ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen in Räumlichkeiten, in denen sich Gäste aufhalten sowie im Außenbereich, soweit der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann." Hygienekonzept Gastronomie

Mit diesen und einigen weiteren Regeln wollen der Freistaat und die Gastronomie Bewirtung und Geselligkeit wieder möglich machen, sofern die Infektionszahlen nicht neue Restriktionen erfordern.

Das Hygienekonzept Gastronomie zum Nachlesen: hier.

Quellen: