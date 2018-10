08.10.2018, 08:56 Uhr

#fragBR24💡 Was darf man eigentlich in der Wahlkabine?

Betrunken oder kostümiert zur Stimmabgabe? Kein Problem! Es gibt aber ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man am 14. Oktober ins Wahllokal geht. Was ist erlaubt? Was nicht?