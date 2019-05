28.05.2019, 10:43 Uhr

#fragBR24: Warum wird Sand knapp?

Sand steckt in vielen Gegenständen: in Glas, Elektrogeräten, Kosmetikartikeln und vor allem im Beton. Sand und sein "großer Bruder" Kies sind so gefragt, dass in einigen Ländern die Sand-Mafia ganze Strände abträgt. Warum wird Sand knapp? fragBR24