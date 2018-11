09.11.2018, 06:45 Uhr

#FRAGBR24💡 Warum sind Kuhglocken so umstritten?

Tradition oder Lärmbelästigung für Mensch und Tier? Am Landgericht München II geht der Kuhglocken-Streit in die nächste Runde. Warum ist das Gebimmel so umstritten? #fragBR24 erklärt das Für und Wider.