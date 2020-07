fragBR24: Fahrradfahrer-Know-how: Hättet Ihr es gewusst?

Kreuzung, Ampel, eine mit weißem Pfeil markierte Rechtsabbiegerspur. An einer roten Ampel warten Autos darauf, dass es grün wird. Ein Fahrradfahrer fährt an den stehenden Fahrzeugen ganz rechts vorbei bis nach vorne. Als es grün wird, fährt er geradeaus über die Kreuzung. Der Autofahrer, der rechts abbiegen will, bekommt einen Schreck und beschimpft den Fahrradfahrer.

Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen Auto- und Fahrradfahrer aneinandergeraten. Wer hat Recht? Ist das Verhalten des Fahrradfahrers korrekt? Nein. Denn auch für Fahrradfahrer ist ein Rechtsabbiegerpfeil auf der Fahrbahn verbindlich. Befindet man sich auf einer Rechtsabbiegespur muss man rechts abbiegen. Will man geradeaus, muss man sich entsprechend einordnen.

