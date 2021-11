Fränkisches Wunderland Plech: Entscheidung noch in diesem Jahr

Fränkisches Wunderland Plech: Westernstadt und Märchenwald

Das Wunderland Plech wurde im Jahr 1976 eröffnet und im Laufe der Zeit zu einem Vergnügungspark mit Westernstadt, Märchenwald und Babyland ausgebaut. Das Gelände wurde 2013 geschlossen und war seitdem verwaist. 2016 hatte der damalige Betreiber den Park an Hübner und "Kansas City Events" übergeben. Seitdem gab es Pläne, das Freizeitland wieder zu neuem Leben zu erwecken und in einen Themen- und Eventpark zu verwandeln. In den vergangenen Jahren diente die Westernstadt vor allem als Kulisse für Dreharbeiten und als beliebtes Ziel von "Lost-Place"-Fotografen.

Plan für Wiedereröffnung in fünf Etappen

Nun läuft der Pachtvertrag mit der "Kansas City Event Agentur" Ende des Jahres aus. Geschäftsführerin Birgit Hübner wünscht sich vom Plecher Gemeinderat eine eindeutige Aussage für die Zukunft.

"Ich brauche dringend Planungssicherheit, eine Verlängerung der Pacht und letztlich einen Kaufvertrag." Birgit Hübner, Pächterin.

Ihr Ziel sei es, das Wunderland aus seinem Dornröschenschlaf zu holen. Dafür hat Hübner einen Fünf-Stufen-Plan ausgearbeitet und vor Ort vorgestellt. Dieser sieht eine Wiedereröffnung in fünf Etappen vor. Als erstes könnte bereits im Sommer des kommenden Jahres ein Eventareal im Eingangsbereich des Freizeitparks eröffnet werden. Folgen soll dann jährlich ein weiterer Bereich. So ist nacheinander die Reaktivierung des Märchenwaldes, des Indianerdorfes und der Geisterstadt geplant. Gespräche mit einer Investorenfamilie aus dem Stuttgarter Raum liefen bereits, so Hübner.