Fränkisches Wunderland in Plech: Betreiber stellt neue Pläne vor

Für das Fränkische Wunderland in Plech im Landkreis Bayreuth direkt an der A9 gibt es offenbar neue Pläne. Bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag will die Betreiberin von der Veranstaltungsagentur "Kansas City Events" gemeinsam mit Vertretern des Landkreises und der Gemeinde Details dazu bekannt geben. Vorgestellt werden soll ein möglicher Fünf-Stufen-Plan zur Wiederbelebung des Parks. Erwartet wird dazu auch der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, Jürgen Gevers.

Westernstadt und Märchenwald in Plech

Das Wunderland Plech wurde im Jahr 1976 eröffnet und im Laufe der Zeit zu einem Vergnügungspark mit Westernstadt, Märchenwald und Babyland ausgebaut. Das Gelände wurde 2013 geschlossen und war seitdem verwaist. 2016 hatte der damalige Betreiber den Park an Hübner und "Kansas City Events" übergeben. Seitdem gab es Pläne, das Freizeitland wieder zu neuem Leben zu erwecken und in einen Themen- und Eventpark zu verwandeln. "Bürokratische Hürden" hätten das aber verhindert, so Hübner.

Fränkisches Wunderland als Kulisse für Fotografen

In den vergangenen Jahren diente die Westernstadt vor allem als Kulisse für Dreharbeiten und als beliebtes Ziel von "Lost Place-Fotografen". Nun scheint es einen neuen Anlauf zur tatsächlichen Verwirklichung der Pläne zu geben. Agenturchefin Hübner wertet den Termin als einen entscheidenden Schritt für die Revitalisierung des traditionellen Freizeitparks und für eine nachhaltige Nutzung, heißt es in einem Schreiben.