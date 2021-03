"Fränkisches Politiker Derbläggn" wegen Corona-Krise nur online

Seit 2007 findet das "Fränkische Politiker Derbläggn" einmal im Jahr in Burglauer im Landkreis Rhön-Grabfeld statt. Im letzten Jahr musste es wegen der damals gerade beginnenden Corona-Pandemie in letzter Minute abgesagt werden. Am Samstag überträgt der Heimatverein ab 18.30 Uhr über seine Internetseite, wie der Kabarettist und Komödiant Fredi Breunig als Bruder Elisäus die "Großkopferten" durch den Kakao zieht. Keiner soll beleidigt werden, aber alle sollen "ihr Fett abbekommen".

"Franke mit Rückgrat" wird gekürt

Auch wenn eine Online-Veranstaltung anderen Regeln folgen muss: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen alle gewohnten Bestandteile des Traditionsabends erleben dürfen. Die Rhöner Band Spilk tritt auf, zwei Fässer Kreuzbergbier werden symbolisch angestochen und wie jedes Jahr wird der "Franke mit Rückgrat" gekürt. Das waren zum Beispiel 2016 Markus Söder - damals Finanzminister, heute Ministerpräsident, 2017 Ex-Landtagspräsidentin Barbara Stamm oder 2018 Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Wer in diesem Jahr zum Zuge kommt, ist - wie immer - ein gutgehütetes Geheimnis.

Schon 300 Tickets verkauft

Karten gibt es für acht Euro. Man bekommt nach Online-Zahlung eine Bestätigung. Wenn man sich einloggt, kommt man automatisch auf die Sendung. Bislang haben schon rund 300 Menschen Tickets gebucht. Das "Politiker Derbläggn" in Burglauer versteht sich als fränkische Antwort auf den Nockherberg.