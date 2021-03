Fränkisches Freilandmuseum startet trotz Corona in neue Saison

Insgesamt 16 Besucher haben sich am ersten Tag für einen Besuch im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim registriert und sind trotz Nieselregen nach Bad Windsheim gekommen, sagte Pressesprecherin Ute Rauschenbach im BR-Interview. "Die Freude ist riesengroß, dass wir nach dieser langen Zeit nun wieder öffnen dürfen", so Rauschenbach. Auch wenn die Anmeldungen für den heutigen Tag noch etwas zaghaft gewesen seien, ist sie zuversichtlich, dass sich die Öffnung schnell herumspricht.

Themenwochen statt große Feste im Freilandmuseum

Statt großer Feste werde es wie auch im vergangenen Jahr wechselnde Themenwochen mit vielen kleinen Veranstaltungen geben. So könnten große Menschenansammlungen vermieden werden, sagt Rauschenbach. Die Themen wechseln alle zwei Wochen ab und drehen sich rund um die Themenkomplexe "Kräuter", "Handwerk" und "Tiere" bis hin zu "Jüdisches Leben in Franken". Einerseits werden sie real im Museum dargestellt andererseits auch auf den Social-Media-Kanälen des Freilandmuseums unter dem Hashtag #freilandfürzuhause gezeigt und begleitet. Die erste Themenwoche soll zu Ostern beginnen.

Besucher müssen sich vorab registrieren

Derzeit sind auf dem Gelände des Fränkischen Freilandmuseums 25 Häuser geöffnet, die in einer Einbahnregelung betreten werden können, um Abstände einzuhalten. Die Wirtschaft am Kommunbrauhaus bietet auf dem Gelände auch wieder Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Da die Fallzahlen im Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim derzeit zwischen 50 und 100 liegen, ist vor einem Besuch jedoch eine Registrierung auf der Internetseite des Museums notwendig.

Maximal 2.000 Besucher pro Tag

Das Museum ist ab sofort täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem gesamten Gelände gilt FFP2-Maskenpflicht. Die tägliche Besucherzahl ist wegen der Pandemie vorerst auf 2.000 pro Tag beschränkt. Das Gelände des Fränkischen Freilandmuseums ist rund 45 Hektar groß und zeigt 700 Jahre fränkische Geschichte.