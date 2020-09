Fränkisches Freilandmuseum Fladungen feiert 30-jähriges Jubiläum

Eine Kirche, Bauernhäuser, eine Schule und zwei Mühlen. Es sieht aus wie ein gewachsenes Dorf irgendwo in Unterfranken. Jedes Gebäude hier im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen kommt aber aus einem anderen Ort. Die Kirche zum Beispiels stammt aus Leutershausen bei Bad Neustadt. Das alte Brauhaus aus Alsleben. Bis vor 34 Jahren stand es dort. Extrem baufällig, dann wurde es Stück für Stück ab- und hier wiederaufgebaut. Jetzt feiert das Freilandmuseum sein 30-jähriges Bestehen.

Stetiger Gebäudezuwachs im Freilandmuseum

Rund 30 vielfach abbruchreife Gebäude wurden in den vergangen drei Jahrzehnten nach Fladungen umgezogen. Der jüngste Zugang ist die Alte Schmiede aus Waldberg. Vor 85 Jahren wurde sie errichtet. Die Wände und das Fachwerk wurden vorsichtig ins Freilandmuseum versetzt. Stück für Stück wird es in Fladungen wieder aufgebaut. Später kann das gesamte historische Schmiede-Inventar wieder einziehen. Im nächsten Jahr soll das neue-alte Haus wiedereröffnet werden.

Hausverpflanzung zum Teil im Ganzen

Ein Gebäude wurde in der Geschichte des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen in einem Stück versetzt: Das ehemalige Kalthaus von Nordheim. Es wurde von der Bodenplatte getrennt, von einem Kran auf einen Tieflader gehoben und nach Fladungen gebracht. Das ist aber eine Ausnahme. Die historischen Gebäude wurden in den jeweiligen Ortschaften in Einzelteilen abgetragen und Stein für Stein auf dem Museumsgelände neu errichtet.

Heute stehen im Fränkischen Freilandmuseum unter anderem eine Schäferei, ein Wirtshaus oder eine Büttnerei. Die Gebäude standen einst in der Rhön, in den Haßbergen oder im Spessart. Die Besucher kommen aus ganz Deutschland. Etwa 60.000 sind es jährlich, im Corona-Jahr allerdings etwa nur halb so viele wie sonst. Eine geplante Jubiläumsfeier wurde abgesagt.

Zeigen, wie Menschen einst gelebt haben

Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wird ländliche Baukultur, dörfliches Wohnen und Wirtschaften gezeigt. Die Häuser sind zum Teil mit historischem Inventar eingerichtet. So sehen Besucher beispielsweise, wie Küchen, Wohnzimmer oder Schlafzimmer früher aussahen. Vielfach lebten die Menschen direkt neben ihren Tieren. Nur durch eine dünne Wand getrennt.