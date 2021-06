Fränkischer Weinbauverband verlässt Dachorganisation

Der Fränkische Weinbauverband hat seine Mitgliedschaft beim Dachverband gekündigt und verlässt zum Jahresende den Deutschen Weinbauverband. Einer Mitteilung zufolge habe das Präsidium des Fränkischen Weinbauverbandes nach intensiven Diskussionen feststellen müssen, dass man ein "Weiter so" beim Deutschen Weinbauverband nicht mittragen könne. Franken ist damit die erste Weinbauregion in Deutschland, die dem Dachverband den Rücken kehrt. Am Dienstag hatte bereits der Deutsche Raiffeisenverband seine Mitgliedschaft gekündigt.

Franken wollen eigene Lobbyarbeit betreiben

Die 30.000 Euro Mitgliedsbeitrag, die Franken pro Jahr an den Deutschen Weinbauverband gezahlt hat, werde man sich künftig aber nicht sparen, erklärte der fränkische Weinbaupräsident Artur Steinmann und fuhr fort: "Das Geld brauchen wir, um unsere eigene Lobbyarbeit zu machen." Im Fränkischen Weinbauverband sind knapp 3.400 Winzer organisiert.

Steinmann: Exoten im Deutschen Weinbauverband

"Wir haben uns schon immer als Exoten im Deutschen Weinbauverband gefühlt, wurden nie gehört, haben nur gestört", sagte Steinmann gegenüber dem BR. Er wirft dem Deutschen Weinbauverband vor, bis heute nicht auf Vorgaben der EU reagiert zu haben. Schon vor über zehn Jahren habe die EU mit der verpflichtenden Einführung von geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) eine Zeitenwende für den deutschen Weinbau eingeleitet. Der Fränkische Weinbauverband habe stets darauf hingewiesen, dass sich der Deutsche Weinbauverband dieser neuen Situation stellen müsse. Doch das sei nicht passiert, so Steinmann. Franken dagegen habe die EU-Vorgaben dagegen stramm umgesetzt. Bayern ist heute mit seiner Weinbauregion Franken ganz nah dran an der EU-Gesetzgebung.

Bereits gefälschter Frankenwein auf dem Markt aufgetaucht

Durch die geschützte Ursprungsbezeichnung könne die EU bei Handelsabkommen, zum Beispiel mit China, Herkunftsregionen schützen. Plumpe Fälschungen wie "Wein vom Stein" oder "Eiswein Franken" tauchen immer wieder mal auf, sagt Steinmann. Außerdem ist Franken die einzige Weinbauregion in Deutschland, die einen Branchenverband gegründet hat. Die bayerische Staatsregierung kann so gesetzliche Dinge, wie Mostgewicht oder Qualitätskriterien direkt an die Branche delegieren, die das dann selber regelt. Genau so habe das die EU gewollt, erklärt Steinmann. Die Qualitätspyramide, die es in Franken schon längst gibt, wird 2026 im deutschen Weingesetz für alle gelten.