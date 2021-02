Fränkischer Tourismus leidet massiv im Corona-Jahr 2020

In Nürnberg ist die Zahl der Gäste im Jahr 2020 regelrecht eingebrochen. 57,1 Prozent weniger Menschen übernachteten in Hotels oder Pensionen, teilte der Tourismusverband Franken auf einer virtuellen Pressekonferenz mit. Wie kaum eine andere Stadt in Franken leidet Nürnberg unter dem Rückgang des Städtetourismus und dem Wegbleiben von Messegästen – viele große Messen wurden 2020 abgesagt. Auch in diesem Jahr wird es schwierig. So wurde z. B. der Besuchermagnet Spielwarenmesse auf den Sommer verschoben, die Weltleitmesse Biofach, die morgen beginnt, findet nur online statt.

Fränkisches Seenland profitierte vom "Urlaub daheim"

Etwas geringer, aber dennoch deutlich fiel das Minus in klassischen Ferienregionen in Franken aus. Den geringsten Rückgang verzeichnet hier das Fränkische Seenland mit 23,1 Prozent. Im Corona-Sommer 2020 verbrachten viele Menschen den Urlaub daheim und erholten sich am Altmühl- oder Brombachsee. Insgesamt ging die Zahl der Übernachtungen in Franken um 41,8 Prozent zurück.

Vorsitzender Joachim Herrmann will Ostergeschäft noch nicht abschreiben

Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der bis zum Jahreswechsel 2020/21 Vorsitzender des Tourismusverbands Franken war, bleibt aber zuversichtlich, dass sich der Tourismus in Franken erholen wird, sobald Reisen wieder möglich ist. Er will das Ostergeschäft für den fränkischen Tourismus noch nicht abschreiben:

"Wir müssen darauf hinarbeiten, dass die Zahlen weiter nach unten gehen, dass die Sterberate weiter nach unten geht, und dann könnten wir schon in sechs Wochen wieder so weit sein, dass Gaststätten und Hotels wieder geöffnet haben können." Joachim Herrmann, scheidender Vorsitzender des Tourismusverband Franken.

Beim Neustart des fränkischen Tourismus soll eine dreiphasige Strategie helfen. So ist unter anderem geplant, mit potenziellen Gästen auch während des Lockdowns in Kontakt zu bleiben sowie unbekannte Wanderwege und naturnahe Ziele zu bewerben, um die Besucherströme zu entzerren. Vor allem in den sozialen Medien sollen die Gäste angesprochen werden.

Jubiläen in Würzburg, Ansbach und Bamberg sollen gefeiert werden, aber wie?

Nachfolger von Joachim Herrmann an der Spitze des Tourismusverbands Franken ist der ehemalige Landrat des Landkreises Weißenburg Gunzenhausen, Gerhard Wägemann. Auch er versucht Hoffnung für die Zukunft zu vermitteln, schließlich gebe es in diesem Jahr einige Höhepunkte. Unter anderem nannte Wägemann der 800. Geburtstag der Stadt Ansbach, die 100. Auflage des Würzburger Mozartfestes oder den 75. Geburtstag der Bamberger Symphoniker. Wie die Feierlichkeiten gestaltet werden können, ist aufgrund der aktuellen Pandemielage aber noch unklar.