Fränkischer Theatersommer mit Ein- und Zwei-Personen-Stücken

Wegen der Corona-Pandemie finden auf den meisten Freilichtbühnen keine Vorstellungen statt. Trotzdem wird im Sommer Theater gespielt. Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel bieten im August "Xtra im Museumshof" an. Gespielt wird unter anderem das Stück "Kraftbayerisches aus der Bauernerotik". Und der "Fränkische Theatersommer" gastiert voraussichtlich ab Mitte Juni in zahlreichen fränkischen Orten. Das hat Jan Burdinski, der Intendant der Landesbühne Oberfranken mit Sitz in Hollfeld bei Bayreuth, am Montag (25.02.20) auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Von Beethoven bis Heinz Erhardt

Auf dem Spielplan des "Fränkischen Theatersommers" stehen vor allem Ein- und Zwei-Personen-Stücke wie etwa die Krimikomödie "Mörderkarusell", das musikalisch-literarische Kaleidoskop "Roll on Beethoven" oder Stücke über Marlene Dietrich, Heinz Erhardt oder den Saxophon-Erfinder Adolphe Sax. "Wir versuchen möglichst flächendeckend zu spielen", so Intendant Burdinski.

Spezielle Hygienekonzepte erarbeitet

Normalerweise gibt es beim "Fränkische Theatersommer" Aufführungen an 70 verschiedenen Spielorten: in Burgen, Schlössern, Gärten, Museumshöfen oder auf Marktplätzen und Brücken in ganz Oberfranken und Teilen Unter- und Mittelfrankens – von Adelsdorf bis Wiesentfels. Dafür wurden spezielle Hygienekonzepte erarbeitet, die von den Gesundheitsämtern genehmigt werden müssen.

Online-Buchung empfohlen

Starten will der "Fränkische Theatersommer" voraussichtlich Mitte Juni in Adelsdorf. Eine vorläufige Übersicht über die Aufführungen gibt es unter www.theatersommer.de. Am sinnvollsten ist eine telefonische Buchung unter der Ticket-Online des Fränkischen Theatersommers 09264/947440, so Theater-Büroleiterin Jutta Rauter.