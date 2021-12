Fränkischer Karpfen zu Weihnachten immer gefragter

Fränkischer Karpfen landet zu Weihnachten immer häufiger auf den Tellern. Wie Walter Jakob, Vorsitzender der Teichgenossenschaft Aischgrund, im BR-Gespräch sagte, sei der Karpfen ein traditionelles Weihnachtsessen und werde mehr als in anderen Jahren zuhause zubereitet. Er führt das auch darauf zurück, dass die Menschen aus Angst vor Corona weniger Restaurants besuchen.

Immer mehr Kunden kaufen das Filet

Allerdings würde in Franken der Karpfen in der gesamten Saison von September bis April verspeist. Die Kunden greifen beim Karpfenkauf immer mehr zum Filet als zum ganzen Fisch, so Jakob, der mit seiner Fischzucht und Fischhandel in der Gemeinde Mühlhausen im Landkreis Erlangen-Höchstadt ansässig ist. Die Teichgenossenschaft Aischgrund verkauft dabei in die Region. Es gebe laut Jakob genug Absatzmöglichkeiten vor Ort.

Gute Qualität, aber weniger Fische

Die Qualität der Fische sei in dieser Saison sehr gut. Allerdings war die Erntemenge bei den Karpfen nach Angaben von Jakob unterdurchschnittlich, und die einzelnen Fische etwas kleiner. Das liege zum einen an der kühleren Witterung dieses Jahr, zum anderen an Fressfeinden wie dem Kormoran oder dem Fischotter. Die Preise bewegen sich bei der Teichgenossenschaft Aischgrund auf dem Vorjahresniveau und liegen bei sechs bis neun Euro pro Kilogramm, so Walter Jakob.

Die meisten Karpfen kommen aus Franken und der Oberpfalz

Die Teichgenossenschaft Aischgrund mit Sitz in Höchstadt an der Aisch hat rund 400 Mitglieder. Der Aischgrund ist eines der bekanntesten Erzeugungsgebiete für den Karpfen. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 5.000 Tonnen Karpfen erzeugt – der größte Teil davon in Bayern, vor allem in Franken und der Oberpfalz.