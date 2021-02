Fränkischer Brauer redet Klartext: "Die machen uns alle platt"

"Es geht so nicht mehr weiter. Das ist eine Riesensauerei": Es sind deutliche Worte, die Michael Schmitt in seinem Facbeook-Video wählt. Der Chef des Brauereigasthofes Nikl Bräu in Pretzfeld im Landkreis Forchheim hat innerhalb kurzer Zeit einen viralen Hit gelandet. Binnen 19 Stunden wurde seine Wutrede fast 9.400 Mal geteilt.

Facebook-Video: Brauer kritisiert Regierung

In seiner Wutrede auf Facebook richtet sich der Brauereibesitzer an die Regierung: "Ich will jetzt konkret wissen: Scholz, Altmeier, Söder und Merkel, wie soll die Scheiße weitergehen? Ihr sperrt uns den Laden zu und gebt uns keine Möglichkeit, aus den Schulden rauszukommen. Was sollen wir machen? Die machen uns alle platt." Schmitt will seinen Laden unbedingt weiterführen, doch dafür ist nun endlich Unterstützung notwendig – auch für Betriebe, die bezüglich der Corona-Hilfen derzeit noch in kein Raster fallen. Er bittet darum, sein Video auf sozialen Kanälen zu teilen, um Aufmerksamkeit zu bekommen.