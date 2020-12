Fränkischer Bocksbeutel zeigt seit fünf Jahren Kante

Der Bocksbeutel ist als Weinflasche unverwechselbar und weltweit fast einmalig. Nur in Portugal dürfen Weine ebenfalls in Bocksbeutel gefüllt werden. In Franken gilt die bauchige Flasche seit Jahrhunderten auch als Garant für Qualität. Schon 1728 beschloss der Stadtrat von Würzburg, dass die besten Weine des städtischen Bürgerspitals fortan in Bocksbeutel zu füllen seien. Knapp 300 Jahre später wollte der Fränkische Weinbauverband dem Traditionsgefäß ein moderneres Image verpassen und setzte auf ein neues Design. Am 18. Dezember 2015 wurde der sogenannte Bocksbeutel PS präsentiert.

Hamburger Designer brachte den Stein ins Rollen

Der entscheidende Anstoß zur Veränderung kam von Designer Peter Schmidt aus Hamburg. Er hielt den klassischen Bocksbeutel für altbacken. "Der ist plump, der hat keine Eleganz und braucht ein neues Design", so lautete sein vernichtendes Urteil bei einem Treffen mit dem Fränkischen Weinbauverband. Weinbaupräsident Artur Steinmann bezeichnet dies rückblickend als Glücksfall. "Wir haben es durch dieses neue Design geschafft, dass die Flasche heute wieder zeitgemäß ist", lobt er die veränderte Ästhetik.

Klare Linien – kantige Schulter – weniger Bauch

Bei der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim ging der Bocksbeutel PS vor fünf Jahren an den Start und rollte unter Blitzlichtgewitter aus einer Abfüllstraße. Die Flasche ist weniger bauchig als der klassische Bocksbeutel und zeigt stattdessen klare Linien und kantige Schultern. Die Winzergemeinschaft Franken GWF setzte von Anfang an auf den Bockbeutel PS. Etwa die Hälfte ihrer jährlich rund 12 Millionen Flaschen Wein füllt sie heute darin ab. Andere Genossenschaften, Winzer und Weingüter sind gefolgt, aber nicht alle. Der Bocksbeutel PS hat die Weinwelt in Franken geteilt.

Die Bocksbeutel-Lager sind gespalten

Bei den Weinen, die im Bocksbeutel verkauft werden, liegt der Anteil der klassischen Flaschenform noch immer bei rund 30 Prozent. Gerade der Verband der Prädikatsweingüter VdP, und damit die Elite der fränkischen Winzer, verweigert sich bis heute auf breiter Front dem Bocksbeutel PS. Der ist aber nicht nur Geschmackssache oder eine Frage des Prinzips, sondern auch ein Kostenfaktor. Viele Winzer haben dafür neue Etiketten entwerfen lassen und bei der Abfülltechnik investiert, damit die neue Flasche in die Maschinen passt. Ob mit oder ohne PS - insgesamt ist der Bocksbeutel beim Frankenwein seit Jahren eher auf dem Rückzug.