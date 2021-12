Fränkische Reisebüros stemmen sich gegen vierte Corona-Welle

Holger Crone ist Chef von drei Reisebüros in Mittelfranken und blickt auf ein Jahr zurück, in dem nur die Sommermonate etwas Umsatz brachten. Erst Anfang Dezember hat er die Kurzarbeit seiner Beschäftigten beendet, nach 20 Monaten. Jetzt hoffen Crone und seine Kollegen auf Reisewillige, die sich trotz Pandemie eine Auszeit gönnen möchten:

Große Verunsicherung bei Kunden

Die Leute möchten ja verreisen, betont der Geschäftsführer des Reisecenter Leikauf in Lauf an der Pegnitz, sie seien aber aufgrund der erneuten pandemiebedingten Einschränkungen verunsichert, und fragen sich, ob sie noch reisen können. Dabei gäbe es viele mögliche Ziele. Spanien zum Beispiel, habe im Moment niedrige Inzidenzwerte. Man könne in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen, auch die Dominikanische Republik sei hoch im Kurs.

Coronabedingte Stornierungen vereinfacht

Sorgen wegen einer möglichen Stornierung muss man sich bei einer Buchung im Reisebüro offenbar nicht mehr machen. Viele Reiseveranstalter hätten ihre Konditionen angepasst und pandemiebedingte Stornierungen erleichtert, sagt Reisespezialist Crone. Bei manchen Reiseveranstaltern sei eine Stornierungsmöglichkeit bereits inbegriffen, ohne Aufpreis. Andere verlangten für Flexi-Optionen neunundzwanzig Euro Aufpreis, pro Vollzahler. Das sei auch noch im Rahmen, findet Crone, dafür, dass man dann flexibel von der Reise zurücktreten könne.

Vorsichtig – trotz Wunsch nach Tapetenwechsel

Obwohl sich viele Menschen nichts mehr wünschen, als einen Urlaub, bleiben sie zurückhaltend, wie eine kurze Umfrage auf dem Marktplatz im mittelfränkischen Lauf zeigte.

Aufgrund der aktuellen C-Lage sei es nicht machbar, jetzt für den Winterurlaub was zu planen, sagt eine junge Frau, die normalerweise mit Mann und Kindern zum Skifahren aufbrechen würde. Eine andere Frau erklärt, reisewillig wären sie schon, aber sie würden nicht verreisen. Eine sportliche, junge Frau erzählt, sie habe die Langlauf-Skier ihrer Mama ausgepackt und sie würden nach Schnaittach zum Skifahren gehen, das sei ein Traum, wenn dann richtig Schnee liege. Sie würden das genießen, was sie vor der Haustüre haben. Und einen bereits gebuchten Portugal-Urlaub habe man ins kommende Jahr verschoben.

Persönliche Reisebuchung wieder möglich

Die Büros des Reisecenter Leikauf in Nürnberg, Röthenbach und Lauf an der Pegnitz sind für eine vor-Ort-Beratung wieder geöffnet. Dabei gilt die 2G-Pflicht. Jederzeit kann auch eine interaktive Videoberatung erfolgen, bei der der Kunde die Reiseziele direkt auf seinen Bildschirm bekommt. Die meisten Kunden buchen sich vorab einen Termin. Doch auch spontane Besuche sind möglich. So wie eine Kundin, die sich erst am Wochenende spontan entschieden habe, gemeinsam mit ihrem Mann einen Wanderurlaub auf Madeira zu machen. Sie hätten zwei Pflegefälle daheim, erzählt die Frau, und im Herbst wirklich ganz viel Arbeit gehabt. Jetzt wollten sie einfach mal eine Woche raus.

Ersatz-Reisegutscheine jetzt einlösen oder auszahlen lassen

Wer von seinem Reiseveranstalter zu Beginn der Pandemie wegen einer coronabedingt abgesagten Reise einen Reisegutschein bekommen habe, könne ihn jetzt einlösen, oder ihn sich ausbezahlen lassen, sagt Reisespezialist Holger Crone. Diese Gutscheine müssten bis spätestens 15. Januar 2022 erstattet werden. Bei neu gebuchten Reisen mit einer Reiserücktrittsoption, bekomme man sein Geld gleich wieder zurück.

Hoffen auf Reisewelle 2022

In den vergangenen beiden Corona Jahren habe er an seinen drei fränkischen Standorten Umsatzeinbußen zwischen siebzig und einhundert Prozent gehabt, sagt Holger Crone. Einzig in den Sommermonaten sei der Umsatz leicht gestiegen, auf etwa die Hälfte eines normalen Sommers. Umso mehr Hoffnung setzt der Reisefachmann auf das kommende Jahr. Die Auswahl sei groß, man könne jetzt schöne Sommer-Schnäppchen machen. Und tatsächlich könne ja Vorfreude auch über schwierige Zeiten hinweghelfen.