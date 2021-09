Fränkische Zuckerrüben-Kampagne 2021 startet

In den nächsten vier Monaten kommt an der Zuckerfabrik in Ochsenfurt alle zwei Minuten ein neuer Lkw mit Zuckerrüben an. Dort werden die Rüben von knapp 3.000 Landwirten aus ganz Franken rund um die Uhr zu Zucker verarbeitet. Zum Start der neuen Zuckerrüben-Kampagne rechnet der Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer (VFZ) mit deutlich mehr Ertrag als im letzten Jahr. "Es deutet sich an, dass es eine sehr gute Kampagne wird", sagt Klaus Ziegler vom VFZ im Gespräch mit BR24.

Zuckerrübenbauern rechnen mit mehr Ertrag

Die Kampagne hat in diesem Jahr nicht nur ein paar Tage früher angefangen als im letzten. Ziegler geht auch davon aus, dass sie später enden wird. Im Vergleich zur vergangenen Kampagne wird voraussichtlich etwa 25 Tage länger produziert – bis zum 20. Januar 2022. Das liegt daran, dass die Zuckerrübenbauern voraussichtlich deutlich mehr ernten. Während es im letzten Jahr 70 Tonnen Zuckerrüben pro Hektar waren, rechnen sie in diesem Jahr mit etwa 84 Tonnen pro Hektar.

Nach den trockenen Jahren 2018, 2019 und 2020 hat das regnerische Wetter dieses Jahr dafür gesorgt, dass die Zuckerrüben größer geworden sind. "Regen ist natürlich günstig für die Rübe. Dementsprechend ist deutlich mehr gewachsen", sagt Ziegler. Die größeren Rüben bedeuten auch einen deutlich höheren Zuckerertrag – und das obwohl der Zuckergehalt mit 17,5 Prozent ein wenig niedriger ist als der Durchschnitt. "Eigentlich sind wir einen Zuckergehalt von 18 bis 18,5 Prozent gewohnt", sagt Ziegler.

Landwirte kämpfen weiter gegen das Vergilbungsvirus

Beim Zuckerrübenanbau machen den Landwirten immer wieder Blattläuse zu schaffen. Die übertragen das sogenannte Vergilbungsvirus. "Letztes Jahr waren fast 90 Prozent der Flächen befallen", erinnert sich Klaus Ziegler. In Bayern war Franken vergangenes Jahr besonders stark von dem Virus betroffen. Dieses Jahr waren die Blattläuse allerdings kein großes Problem. Das liegt laut Klaus Ziegler zum einen an der Witterung: Die kühlen Temperaturen im Winter und im Frühjahr haben dafür gesorgt, dass sich das Virus nicht großflächig verbreitet hat.

Zum anderen haben die Landwirte dieses Jahr ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt, das in der EU eigentlich verboten ist. Weil Ernteverluste drohten, hatten Anbauregionen in sieben Bundesländern eine vom 1. Januar bis 30. April befristete Notfallzulassung bekommen. Das Mittel habe Wirkung gezeigt, sagt Klaus Ziegler. Ausgerottet sei das Vergilbungsvirus aber noch nicht. "Wir sind intensiv dabei, das mit Sortenzüchtungen in den Griff zu bekommen. Das wird aber noch einige Jahre dauern", so Ziegler.

Landwirte hoffen auf goldenen Oktober

Die Zuckerrüben werden noch bis Mitte November geerntet. Bis dahin hofft Klaus Ziegler auf einen goldenen Oktober. "Tagsüber Sonne, abends kühler – das wäre ideal", sagt er. Auf großen Haufen lagern die Rüben dann, bis sie in die Zuckerfabrik nach Ochsenfurt gefahren werden. Bis zum 20. Januar liefern Lkws die Zuckerrüben aus einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern nach Ochsenfurt. Teilweise kommen sie aus dem Raum Ansbach, der Rhön oder Bamberg. Im vergangenen Jahr startete die Rübenkampagne am 28. September 2020, die Verarbeitung endete am 3. Januar 2021.

Die Firma Südzucker betreibt sieben aktive Werke in Deutschland, drei dieser Werke liegen in Bayern (Ochsenfurt, Rain, Plattling). Südzucker ist laut eigenen Angaben der größte Zuckerproduzent Europas.