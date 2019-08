Fränkische Winzer in Sorge: Kirschessigfliege vermehrt aktiv

Die Kirschessigfliege stammt aus Asien. Der Schädling mag unbeständiges Wetter und Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad. In diesem Jahr kommt sie in Unterfrankens Weinbergen wieder verstärkt vor. Viele Winzer sind deshalb in Sorge. Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) arbeitet zwar bereits an einem Gegenmittel. Gewöhnliche Schutzmittel sind wirkungslos.

Kirschessigfliege schneidet Trauben auf

Die Fliege legt ihre Eier in reife Früchte wie beispielsweise rote Trauben. Mit ihrem Legestachel schneidet sie die Schalen der Trauben auf und legt ihre Eier direkt darunter ab. Nachdem Insektenschutzmittel gegen das Problem nicht ankommen, testet die Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau zurzeit auf einer Fläche in Himmelstadt (Lkr. Main-Spessart) sowie auf einem Weinberg von Divino in Nordheim (Lkr. Kitzingen). Was den Wein-Experten vorschwebt: ein alternatives, biologisches Mittel. Die Reben bespritzen sie dazu mit Kaolin, einem Gemisch aus Porzellanerde und Wasser. Das Gemisch soll dafür sorgen, dass die Kirschessigfliege die Früchte meidet. Erste Laborergebnisse waren bereits positiv.

Kirschessigfliege schadet verschiedenen Früchten

Die Kirschessigfliege macht sich jedoch nicht nur an Weintrauben zu schaffen. Auch in Zwetschgen, Mirabellen oder Stachelbeeren legen die Fliegen ihre Eier ablegen. Seit 2014 taucht das Insekt verstärkt in Süddeutschland auf. Der Schädling ähnelt den heimischen Frucht- oder Essigfliegen. Anders als jedoch die heimischen Arten legt die Kirschessigfliege ihre Eier nicht nur in überreife und verletzte Früchte, sondern sie befällt auch reifendes und gesundes Obst.