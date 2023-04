Fränkische Weinkönigin will Deutsche Weinkönigin werden

Die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann will in diesem Herbst an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen. Das bestätigte der Fränkische Weinbauverband in Würzburg am Mittwoch- "Ja, Frau Brockmann hat sich entschieden an der Wahl zur deutschen Weinkönigin teilzunehmen, dies können wir bestätigen", teilte der Geschäftsführer des Fränkischen Weinbaubauverbands Hermann Schmitt mit und fügte hinzu: "Die Fränkischen Winzerinnen und Winzer freuen sich, dass mit Eva Brockmann eine Kandidatin aus der Silvaner Heimat Deutsche Weinkönigin werden möchte, und werden sie in der Vorbereitung tatkräftig unterstützen."

Amtszeit in Absprache mit dem Weinbauverband verlängert

Die Kandidatur von Eva Brockmann ist deshalb möglich, da in diesem Jahr keine neue Fränkische Weinkönigin gewählt wird und die 24-Jährige bis März 2024 Fränkische Weinkönigin bleibt. Dem Weinbauverband zufolge boten die Verantwortlichen des Verbandes ihr eine verlängerte Amtszeit an, da die Wahl vergangenes Jahr coronabedingt später als sonst stattgefunden hatte. Dieses Angebot hatte Brockmann angenommen. Carolin Meyer aus Castell war drei Jahre lang Fränkische Weinkönigin (2019-2022) und hatte damit als einzige eine längere Amtszeit als Brockmann. Auch hier lag die lange Amtszeit an Corona.

Nach langem Überlegen zur Kandidatur bereit

Im Jahr 2022 hatte sie noch auf eine Kandidatur zur Deutschen Weinkönigin verzichtet. Damals begründete die gelernte Winzerin das so: "Ich wollte mich erst in das Amt der Fränkischen Weinkönigin einleben". Eva Brockmann kommt aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg. Am 27. Mai 2022 wurde sie zur Fränkischen Weinkönigin gekürt. Am 29. September findet in Neustadt an der Weinstraße die Wahl zur Deutschen Weinkönigin statt.

Deutsche Krone ging zuletzt 2008 an eine Fränkin

Es ist schon eine Weile her, dass die Deutsche Weinkönigin aus Franken kam: Am 11. Oktober 2008 errang Marlies Dumbsky aus Volkach die Krone der Deutschen Weinkönigin. Davor war es Nicole Then aus Sommerach. Sie wurde 2003 zur 55. Deutschen Weinkönigin gekürt.

In den Jahren 2020 und 2022 gab es aufgrund der Corona-Pandemie keine fränkischen Bewerberinnen bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin. 2018/19 bekleidete Klara Zehnder aus Randersacker das Amt der Deutschen Weinprinzessin.