Fränkische Weinkönigin: Wie geht es ihr in Coronazeiten?

Es gibt Bierköniginnen, Kartoffelköniginnen und sogar Apfelköniginnen. Für die Franken besonders wichtig ist die Weinkönigin. Normalerweise haben diese Hoheiten mehrere Hundert Termine im Jahr, fast täglich treten sie in der Öff entlichkeit auf. In Coronazeiten entfallen die meisten Veranstaltungen. Auch die fränkische Weinkönigin bekommt das deutlich zu spüren. Carolin Meyer ist schon das zweite Jahr im Amt, da die Neuwahl im März entfallen musste.

Weniger als die Hälfte an Terminen

Während die fränkische Weinkönigin im letzten Jahr fast 400 Termine wahrnehmen durfte, rechnet Carolin Meyer in diesem Jahr mit gerade mal 150 Terminen. Sämtliche Weinfeste oder große Veranstaltungen der Weingüter konnten nicht stattfinden. Ihre Krone kann die Wein-Hoheit in diesem Jahr nur bei kleineren Events aufziehen. Trotzdem bleibt die Weinkönigin ein wichtiger Teil der Weinkultur und hat insbesondere eine repräsentative Funktion, so Dr. Hermann Kolesch, ehemaliger Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau.

Keine Vollzeit-Weinkönigin

Mit so viel weniger öffentlichen Auftritten beansprucht das Amt der Fränkischen Weinkönigin deutlich weniger Zeit. Carolin nutzt die gewonnene Zeit, um ihrem eigentlichen Beruf nachzugehen. Die gelernte Winzerin arbeitet zwei Tage die Woche im Weingut ihrer Eltern in ihrer Heimat Castell bei Kitzingen. Dort ist sie hauptsächlich für den Weinkeller zuständig. Außerdem ist sie drei Tage in der Woche im Vertrieb und Marketing im fürstlich-castell‘schen Domänenamt tätig. Hauptsächlich am Wochenende kann sie ihre Krone aufsetzen und ihrem Amt auf Veranstaltungen nachgehen.

Trotz Corona hat sie viel zu tun

Mal mit festem Schuhwerk und Arbeitsklamotten im Gewölbekeller den Wein umpumpen, dann mit Krone und hohen Schuhen vor einem kleinen Publikum eine Rede halten. Das erfordert Vorausplanung und Absprache. Der Weinbauverband unterstützt die fränkische Weinkönigin dabei so gut es geht. Carolin hat in diesem Amtsjahr zwar deutlich weniger Termine als Weinkönigin, ist aber trotzdem die ganze Woche eingespannt durch ihre Arbeit. „Deswegen fand ich es letztes Jahr fast ein bisschen entspannter, als ich wirklich Vollzeit Weinkönigin war. Aber trotzdem kriegen wir das dieses Jahr sehr gut hin und das klappt sehr gut.“, so Carolin Meyer im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.