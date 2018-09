Fränkische Weinkönigin tritt im Finale um den deutschen Titel an

Beim Vorentscheid am vergangenen Samstag waren die zwölf deutschen Gebietsweinköniginnen angetreten. Neben der 22 Jahre alten Klara Zehnder aus Unterfranken qualifizierten sich Pauline Baumberger (Nahe), Inga Storck (Pfalz), Tatjana Schmidt (Rheingau), Carolin Klöckner (Württemberg) und Franziska Aatz (Baden). Sie müssen sich einer 70-köpfigen Jury stellen und neben Weinwissen auch Schlagfertigkeit beweisen.

Zwei Busse mit Fans unterstützen Zehnder

"Schlagfertigkeit kann man nicht üben, das hat man oder man hat es nicht", meinte Klara Zehnder bei einem Besuch im BR- Studio Mainfranken. Bevor sie nach Neustadt an der Weinstraße fuhr berichtete die Studentin der Romanistik von einer Woche mit wenig Terminen. "Ich bin ruhig und eigentlich sehr entspannt" meinte sie im Gespräch mit dem BR. Begleitet wird die Fränkische Weinkönigin von zwei Fanbussen aus ihrer Heimatgemeinde Randersacker, die im Saalbau von Neustadt ebenso wie die Unterstützer der Mitbewerberinnen für Stimmung sorgen wollen.

Rund 200 Termine im In- und Ausland

Zuhause gibt es in der Schulturnhalle von Randersacker ein Public Viewing. Gemeinsam will man am Freitag ab 20.15 Uhr die Liveübertragung im SWR verfolgen und kollektiv für Klara Zehnder die Daumen drücken. Die erste Deutsche Weinkönigin war 1949 Elisabeth Kuhn aus der Pfalz. Insgesamt acht Mal ging die Krone bisher nach Franken, zum ersten Mal 1957 an Karoline Hartmann aus Rödelsee, zum letzten Mal 2008 an Marlies Dumbsky aus Volkach. Auf die 70. Deutsche Weinkönigin warten in der einjährigen Amtszeit 200 Termine im In- und Ausland.