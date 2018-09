Fränkische Weinkönigin ist jetzt auch Deutsche Weinprinzessin

Für den ganz großen Titel reichte es leider nicht, für die fränkische Weinkönigin Klara Zehnder. Im Kampf um den Titel der Deutschen Weinkönigin musste sie sich Carolin Klöckner aus Würtemberg geschlagen geben. Als Finalistin ist die 22-jährige Zehnder jetzt aber ein Jahr lang offiziell Deutsche Weinprinzessin.

Unterstützung im Publikum

Über 100 Fans aus Randersacker hatten Zehnder im Publikum in Neustadt an der Weinstraße unterstützt. Am Sonntag um 14 Uhr wird sie in Randersacker offiziell empfangen.