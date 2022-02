Fränkische Weinkönigin gesucht! Oder vielleicht Weinkönig?

Der Fränkische Weinbauverband sucht einen eine Nachfolgerin für Carolin Meyer. Gesucht werden vor allem junge Damen ab 18, unverheiratet mit Führerschein. Weitere Zulassungskriterien: Sie müssen entweder in ihrem Ort schon Weinprinzessin sein, den Beruf erlernt haben, wie Weinbautechnikerin oder ein Weinbaustudium oder sie müssen aus einem Weingut oder Weinbaubetrieb stammen. In Zeiten von Gleichberechtigung und Genderdebatte stellt sich aber die Frage: Könnte in Franken auch ein Mann Weinkönig werden? Und was wäre, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber transsexuell ist?

Ein Weinprinz? Warum nicht!

Vor zwei Jahren war Karol von Feilitzsch bereit: Der heute 22-Jährige sollte in Gaibach bei Volkach zum Weinprinzen gekrönt werden. Karol war vom örtlichen Gremium gefragt worden. "Ich hätte den Gaibacher Wein in Franken der Welt repräsentiert – ganz normal", sagt er. Karol hatte auch schon den Vorbereitungskurs für Weinprinzessinnen und – prinzen besucht. Doch dann kam Corona und damit fiel auch seine Inthronisierung ins Wasser. Weinbaupräsident Artur Steinmann hat Karol von Feilitzsch bei dem Kurs getroffen und kennen gelernt: "Ich war am Anfang überrascht, habe dann aber gemerkt, wie ernst es ihm ist und mir gesagt: Ja, damit kann man leben. Warum nicht?"

Weinbauverband hält an Tradition fest

Seit 1950 wird in Franken eine Weinkönigin gewählt. Es gibt über 80 Weinprinzessinnen in den Winzerorten. Aus ihren Reihen bewerben sich junge Damen ab 18 Jahren für die Wahl der Fränkischen Weinkönigin. In der Arbeitswelt muss jede Stelle mit männlich/weiblich/divers ausgeschrieben werden. Beim Weinbauverband wird längst auch die Diskussion geführt, ob man sich bei der Wahl der Weinkönigin nicht öffnen müsste.

Junge Frauen erhalten Vorzug

"Wenn sich ein Mann bewirbt oder eine junge Dame, die noch vor Jahren ein Mann war, dann sehen wir da keine Probleme", betont Artur Steinmann. Doch der Aufruf für die Bewerbung zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin wird sich auch künftig ausschließlich an junge Frauen richten. "Seit 1950 wählen wir die Fränkische Weinkönigin. Wenn sich da jetzt ein Mann bewirbt oder eine transsexuelle Person, werden wir das akzeptieren. Aber suchen tun wir eine Fränkische Weinkönigin", unterstreicht Steinmann.