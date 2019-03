Fränkische Weinkönigin: Drei Kandidatinnen stehen zur Wahl

Drei weinbegeisterte, junge Frauen werden am 22. März 2019 zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin 2019 in der Kulturhalle von Grafenrheinfeld antreten: IT-Projektmanagerin Elisabeth Goger aus Sand am Main im Landkreis Haßberge, Lehramtsstudentin Eva-Maria Keller aus Eußenheim im Landkreis Main-Spessart sowie Winzerin und Weinbautechnikerin Carolin Meyer aus Castell im Landkreis Kitzingen. Eines haben die Bewerberinnen gemeinsam: alle sind 23 Jahre alt.

Abenteuer Weinkönigin

Der Fränkischen Weinkönigin steht ein spannendes Jahr bevor. Sie hat einen prall gefüllten Terminkalender und absolviert während ihrer Amtszeit rund 400 Termine im In- und Ausland. Dazu gehören Weinmessen und Weinproben in der Region genauso wie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Außerdem nimmt die Fränkische Weinkönigin an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil.

BR überträgt Wahl live

Der Bayerische Rundfunk überträgt die Wahl der Weinkönigin, wie in den Vorjahren, live im Internet unter br.de/unterfranken von 12.45 bis etwa 18.30 Uhr. Bis 18.00 Uhr steht fest, wer die neue Fränkische Weinkönigin ist. Auch über Facebook kann man die Wahl live bei BR24 und BR Franken verfolgen. Der Live-Stream wird moderiert von Eberhard Schellenberger und der ehemaligen Fränkischen Weinkönigin Marion Wunderlich aus Tauberrettersheim im Landkreis Würzburg.