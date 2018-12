Fränkische Weinkönigin: Drei Bewerberinnen wollen es wissen

Drei weinbegeisterte, junge Frauen werden am 22. März 2019 zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin 2019 in der Kulturhalle von Grafenrheinfeld antreten: IT-Projektmanagerin Elisabeth Goger aus Sand am Main im Landkreis Haßberge, Lehramtsstudentin Eva-Maria Keller aus Eußenheim im Landkreis Main-Spessart sowie Winzerin und Weinbautechnikerin Carolin Meyer aus Castell im Landkreis Kitzingen. Eines haben die Bewerberinnen gemeinsam: alle sind 23 Jahre alt.

Amt führt fränkische Weinkönigin bis nach Asien

Die 64. Fränkische Weinkönigin darf sich auf eine erlebnisreiche Amtszeit freuen, heißt es vom Verband. Als weltweite Botschafterin des Frankenweins führt sie ihr Amt in der Regel bis nach Asien. Sie absolviert rund 400 Termine binnen eines Jahres und trifft dabei Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien.