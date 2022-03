Fränkische Weinkönigin: Das sind die Kandidatinnen 2022

Jetzt also doch: Die amtierende Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer bekommt in diesem Jahr eine Nachfolgerin. Wegen Corona hatte sie die längste Regentschaft aller Zeiten – und eigentlich sah es so aus, als könne sie ihre Krone nach Ende ihrer Amtszeit nicht an eine neue Weinkönigin weitergeben. Es hatte sich bis zur ersten Frist nämlich niemand gemeldet, der oder die das Amt übernehmen wollte. Im Nachhinein haben sich jetzt aber doch Bewerberinnen gefunden.

Alle drei Kandidatinnen aus Unterfranken

Drei Kandidatinnen gibt es nun, die sich zur Wahl stellen, alle drei kommen aus Unterfranken: Für Albertshofen bei Kitzingen möchte Emmi Wendemuth Fränkische Weinkönigin werden. Die 21-jährige Erzieherin ist seit 2019 Weinprinzessin. Konkurrenz bekommt sie von der 23-jährigen Eva Brockmann. Sie wohnt in Haibach im Landkreis Aschaffenburg und ist gelernte Winzerin. Die dritte Bewerberin für die Krone kommt aus Ramsthal im Landkreis Bad Kissingen und heißt Linda Keller. Auch sie ist gelernte Winzerin und war bereits Weinprinzessin in Ramsthal.