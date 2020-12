vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Fränkische Weinhoheiten engagieren sich für "Sternstunden"

Die Fränkische Weinkönigin und rund 80 Weinprinzessinnen unterstützen die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Sie verpacken Wein in Kartons und schicken ihn an Kunden. Der Erlös kommt Kindern in Not zugute.