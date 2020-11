Fränkische Wein-Hoheiten unterstützen Sternstunden

So wie schon ihre Vorgängerinnen hat die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer mit einigen Weinprinzessinnen im vergangenen Jahr Sterne für den guten Zweck verkauft. Doch in diesem Jahr fällt der Nürnberger Christkindlesmarkt wegen Corona aus – und damit auch der Sternstunden-Stand. Um die Spenden-Aktion für Kinder in Not trotzdem zu unterstützen, haben sich die fränkischen Wein-Hoheiten etwas ausgedacht.

Überraschungspakete für den guten Zweck

Gerade in Pandemiezeiten war es Carolin Meyer ein Herzensanliegen, die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks auch in ihrer zweiten Amtszeit als Weinkönigin zu unterstützen. Viele der 85 Weinprinzessinnen zogen mit und so kamen sie auf die Idee, Überraschungspakete für den guten Zweck zu schnüren.

Über 200 Flaschen ihrer Lieblings- und Krönungsweine haben die Prinzessinnen nun zusammengetragen und mit Autogrammkarten und weihnachtlichen Accessoires versehen. Immer drei Flaschen enthält jeder Geschenkkarton, für dessen Verkauf die Wein-Hoheiten nun die Werbetrommel rühren. In Video-Clips in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage vom Haus des Frankenweins erklären die jungen Damen, wie man zu den edlen Tropfen kommt.

Rebsorten vom Untermain bis zum Steigerwald

Bei den Paketen handelt es sich um Wunderkisten, deren Inhalt man vorher nicht kennt. Außer natürlich, dass es sich in jedem Fall um Frankenwein handelt. Das Geheimnis, welche Rebsorte oder Lage drinsteckt, kann man sich, wenn man will, bis zur Bescherung am Heiligen Abend aufheben, sagt die Weinkönigin. Beim Packen haben die Wein-Hoheiten darauf geachtet, eine Mischung aus unterschiedlichen fränkischen Lagen zusammenzustellen. Schließlich hätten sie bei einer Weinregion, die sich vom Untermain bis zum Steigerwald erstreckt, wirklich aus dem Vollen schöpfen können.