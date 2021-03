Fränkische Wässerwiesen zum immateriellen Kulturerbe erklärt

Franken hat ein großes kulturelles Erbe, das auch in der Zukunft lebendig bleiben soll. Deshalb wurden folgende Projekte in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen: die traditionelle Bewässerung von Wiesen in der Region Fürth-Nürnberg-Erlangen, die Karpfenteichwirtschaft, die Marktredwitzer Krippenkultur und der Erhalt der historischen Jurahäuser in der Altmühlregion. Damit seien nun 32 bayerische immaterielle Kulturgüter in dem 126 Einträge umfassenden Bundeverzeichnis enthalten, teilte das Heimatministerium am Freitag mit.

Heimatminister bedankt sich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes

"Die vielfältigen Ausdrucksformen wie Bräuche, überliefertes Naturwissen und traditionelle Handwerkstechniken machen den kulturellen Reichtum unserer bayerischen Heimat sichtbar", betonte Heimatminister Albert Füracker (CSU) in einer Pressemitteilung. Sein Dank gelte allen, die zum Erhalt unseres kulturellen Erbes beitragen.

Traditionelle Bewässerung von Wiesen seit dem Mittelalter

Die traditionelle Bewässerung der Wässerwiesen in Franken im Flussgebiet von Rednitz, Regnitz und Wiesent ist eine seit dem Mittelalter belegte, meist genossenschaftlich organisierte Wiesenbewässerung mit Grabensystemen, Wehren und von der Strömung angetriebenen Wasserschöpfrädern im Großraum Fürth-Nürnberg-Erlangen, teilte das Heimatministerium mit. Die Wässerwiesen zeichnen sich durch eine hohe Biodiversität aus und haben wichtige Funktionen für das Stadtklima und die regionale Kulturlandschaft.

Auch Marktredwitzer Krippen sind immaterielles Kulturerbe

Bei der 150 Jahre alten Marktredwitzer Krippenkultur sind nach Angaben des Ministeriums alljährlich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag bei etwa 50 Familien großflächige Krippenlandschaften mit Tonfiguren aus heimischen Werkstätten zu sehen. Ein fester Bestandteil des Brauches ist das gegenseitige Besuchen, das sogenannte "Krippenschauen".

Traditionelle Teichwirtschaft ist ein kulinarisches Erbe

Die kleinteilig geprägte traditionelle Karpfenteichwirtschaft wird in Bayern seit Jahrhunderten gepflegt. Sie verbinde mit ihrer Handwerkskunst und dem Erfahrungswissen um komplexe ökologische Zusammenhänge kulturlandschaftsprägende und identitätsstiftende Aspekte mit Nachhaltigkeitsdenken sowie dem kulinarischen Erbe, heißt es.

Historische Jurahäuser mit Kalksteinplatten gedeckt

Der 1984 gegründete "Jurahausverein e. V." mit seinen circa 800 Mitgliedern setzt sich für den Erhalt der bauhandwerklichen Praxis der Jurahäuser im Altmühljura ein. Die historischen Jurahäuser sind unter anderem geprägt durch eine Dachdeckung aus übereinandergelegten dünnen, nur an einer Kante gerade gehauenen Jurakalksteinplatten, die durch das eigene Gewicht halten.

Alle zwei Jahre werden Projekte in das Verzeichnis aufgenommen

Alle zwei Jahre können sich Projekte um Aufnahmen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes bewerben. In Bayern begutachtet ein unabhängiges Expertengremium die Vorschläge. Die nächste Bewerbungsrunde startet am 1. April. Informationen finden sich auf der Homepage des Immateriellen Kulturerbes Bayern. Antragsteller können sich per E-Mail informieren oder unter der Telefonnummer 089/ 5155-6144.