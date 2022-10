Fränkische Unternehmerin Helene Metz ist tot

Sie war lange Jahre Chefin und Gewissen des Elektronikkonzerns Metz aus Zirndorf: Nun ist Helene Metz im Alter von 98 Jahren gestorben und wurde auf ihren Wunsch im Familienkreis beigesetzt.

Helene Metz wurde am 2. September 1924 in Fürth geboren. 1940 kam sie als Ferienarbeiterin zum ersten Mal mit dem noch im Aufbau befindlichen Unternehmen Metz in Verbindung. Später wurde sie in der Firma, die zunächst Trafos und andere Elektronikbauteile produzierte, als Buchhalterin angestellt.

Helene Metz übernimmt Familienkonzern

1967 heiratete sie den Unternehmensgründer Paul Metz. Unterdessen hatte sich die Firma als Hersteller von Radioempfängern, Blitzgeräten und Fernsehern einen Namen gemacht. Nach dem Tod von Paul Metz im Jahr 1993 führte Helene Metz das Unternehmen weiter. Unter ihrer Ägide blieb Metz das letzte familiengeführte deutsche Unternehmen für Unterhaltungselektronik. 1997 gründete sie die Paul und Helene Metz-Stiftung, die sich unter anderem für die Förderung der technischen Wissenschaften, insbesondere auf dem Gebiet der Elektronik, einsetzt.

Bis ins hohe Alter noch täglich im Geschäft

Erst im Jahr 2010 zog sich Helene Metz aus der Geschäftsleitung des Unternehmens zurück. Bis ins Alter von fast 86 Jahren war sie noch jeden Tag im Büro, hatte aber auch Zeit für ihre Angestellten an den Montagebändern. Auch im Kontakt mit anderen Unternehmern setzte sie stets auf das persönliche Gespräch. Nach ihrem Rückzug litt das Unternehmen, das ausschließlich hochwertige und teure Geräte für den Fachhandel herstellte, immer stärker unter dem Preisdruck in der Branche, musste Ende 2014 Insolvenz anmelden und wurde schließlich in zwei Unternehmen aufgespalten.

Zahlreiche Auszeichnungen für Helene Metz

Helene Metz, die ihr Privatleben stets aus der Öffentlichkeit heraushielt, wurde für ihr unternehmerisches und gesellschaftliches Engagement mehrfach ausgezeichnet: Sie ist Trägerin des Bayerischen Verdienstordens, des Verdienstkreuzes 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland, der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Bayerische Wirtschaft, der Ehrenmedaille der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken sowie der Georg-Simon-Ohm Medaille.