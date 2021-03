Fränkische Unternehmen wollen Mitarbeiter selbst impfen

Große Unternehmen in der Metropolregion Nürnberg haben in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ihre Bereitschaft erklärt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige von hauseigenen Betriebsärzten impfen zu lassen.

Beschäftigte und Familienmitglieder könnten geimpft werden

In dem Schreiben, initiiert von GfK-Kommunikationschef Kai Hummel, heißt es: "Unsere Unternehmen beschäftigen knapp 33.000 Personen in der Metropolregion. Wenn wir davon ausgehen, dass im Schnitt zusätzlich je ein weiteres Familienmitglied in unseren Unternehmen mitgeimpft wird, könnten so weitere knapp zwei Prozent der Einwohnenden der Metropolregion Nürnberg innerhalb kürzester Zeit Impfschutz erlangen – und das, ohne die öffentlichen Strukturen zu belasten."

Unternehmen fordern Impfstoff

Unterschrieben haben die Unternehmensleitungen der Adidas AG, der DATEV eG, der Leoni AG, der Puma SE sowie der Schaeffler AG. Der Brief richtet sich auch an weitere Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung, Abgeordnete des Bayerischen Landtags und des Deutschen Bundestags. Voraussetzung sei, dass den Unternehmen ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt werde, heißt es weiter.