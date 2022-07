Fränkische Tourismusbranche ist optimistisch

Es duftet nach frischem Sauerteigbrot. Das holt Irmgard Brütting gerade aus dem Ofen. Sobald es an der frischen Luft abgekühlt ist, bekommen es die Gäste in ihrem Biergarten in Weidenlohe bei Pottenstein – zusammen mit regionalen Produkten aus der näheren Umgebung. Und mit dem von ihrem Sohn selbst gebrauten Bier. Die Brüttings haben in der Fränkischen Schweiz das alte Sägewerk aus dem Familienbesitz umgebaut und vor zwei Jahren eine Abenteuergolfanlage mit Ferienwohnungen eröffnet. Ihr Motto: „Aus der Region – für die Region“, sagt Irmgard Brütting. „Wir unterstützen so kleine und kleinste Familienbetriebe, man kennt sich, bei uns gibt es keine Massenware.“

Nachhaltigkeit besser vermarkten

Damit liegen die Brüttings genau im Trend. Der Tourismusverband Franken hat sich das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahnen geschrieben. „Grüner Urlaub als roter Faden“, so die Überschrift der Verbandsversammlung, die am Donnerstag in Hof stattfand. Urlaub in der Natur – das ist traditionell ein wichtiges Thema überall in Franken. Doch jetzt will man es unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ noch besser vermarkten und auf die Wünsche der Gäste passgenau reagieren, erklärt Verbandsvorsitzender Thomas Bold, der CSU-Landrat von Bad Kissingen. Neben dem klassischen Prospektmaterial setzt man auch verstärkt auf Kooperationen mit Bloggern, Social-Media-Influencern und Wandertourenplattformen.

Ideen von der Rhön bis ins Fichtelgebirge

Von der Rhön, über die Hassberge und das Fränkische Seenland bis hin zum Frankenwald und Fichtelgebirge: In aktuellen Videoclips können die künftigen Gäste schon zuhause bei der Urlaubsvorbereitung sehen, wie konkret das Thema Nachhaltigkeit in den 16 Urlaubsregionen umgesetzt wird. Die unterschiedlichsten Aspekte werden auf der Homepage www.frankentourismus.de unter einem extra Button „Nachhaltiger Urlaub“ gebündelt. Von Unterkünften auf Trekkingplätzen, in Baumhotels oder Weinfässern, über regional produzierten Wein und Bier bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten von nachhaltigen Produkten - zum Teil von fränkischen Firmen.

Regionalität und Nachhaltigkeit: Kein neues Thema

Regionalität und Nachhaltigkeit seien definitiv wichtige Themen, bestätigt Thomas Bernard, der Leiter des Tourismusbüros in Pottenstein. Aber: Neu seien sie nicht. Schon seit geraumer Zeit lege man bei der Gestaltung neuer Freizeitmöglichkeiten und bei der Energieversorgung Wert auf Nachhaltigkeit, so Bernard. „Wenn es nun in aller Munde ist, kommt es uns sehr entgegen. Uns ist nicht bange, dass wir bei null anfangen, wir machen einfach genau so weiter, wie wir es vorgehabt haben – dann ist es nachhaltig.“

Mit dem Bus unterwegs: Möglich, aber ausbaufähig

Die Erreichbarkeit von Pottenstein mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei Dank der Anbindung an das Netz des VGN „ganz vernünftig“, vor allem an den Wochenenden, so Bernard. Auch habe man versucht, die einzelnen Freizeiteinrichtungen an den ÖPNV anzubinden. Dazu komme der Vorteil: Die Freizeitangebote sind eng beieinander. „Man kann das Auto einfach auch einmal stehen lassen und zu Fuß gehen“, so der Leiter des Tourismusbüros in Pottenstein. Das ist aber nicht überall in den ländlich geprägten fränkischen Urlaubsregionen möglich. Auch Verbandsvorsitzender Thomas Bold sieht noch Ausbau-Potential bei der Erreichbarkeit mit Bus und Bahn. Er verweist auf die vielen mobilen Konzepte wie Buchbarkeit von Bussen per App, die gerade von den einzelnen Landkreisen entwickelt werden: „Von diesem Angebot für die Einheimischen profitieren natürlich auch unsere Gäste.“

Einzigartiges Kulturangebot für Kurzurlaub

Neben der Nachhaltigkeit spielt auch die Kultur eine große Rolle im Franken-Tourismus. Es gibt viele Anregungen für Kurzurlaube: Zum Beispiel für das einzigartige Christian-Schad-Museum in Aschaffenburg, die Jubiläen von E.T.A. Hoffmann in Bamberg und Lucas Cranach in Kronach und die aktuelle Landesausstellung „Typisch Franken“ in Ansbach.

Franken hat in Bayern die Nase vorn

Ob beim Städtetourismus oder bei Urlaub auf dem Bauernhof. Das Interesse der Gäste sei gut, freut sich Bold: „Wir sind wieder optimistisch.“ Franken habe bereits 2021 bei Übernachtungen und Gästezahlen deutlich über dem gesamtbayerischen Durchschnitt gelegen. Dieser Trend setzt sich fort: Der Jahresauftakt war Corona bedingt noch verhalten, doch inzwischen gibt es immer mehr Buchungsanfragen - langsam nähere man sich sogar schon den sehr guten Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019, erklärt Pressesprecher Jörg Hentschel.

Buchungen verstärkt online und kurzfristig

Verbands-Vorsitzender Thomas Bold richtete bei der Mitgliederversammlung einen dringenden Appell an die Gastronomen, Freizeit-Anbieter, aber auch Kommunen: „Unsere Gäste wollen mehr denn je online und verstärkt auch kurzfristig buchen. Um am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir diese Bedürfnisse unbedingt erfüllen.“

Flexible Regelungen für Personal aus Ausland gefordert

Der Tourismus sei für Franken ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, betonte Bold: Bei einem Bruttoumsatz von rund 10,4 Millionen Euro vor Corona haben rund 166.300 Menschen in Franken ihr Haupteinkommen in dieser Branche verdient, hieß es bei der Mitgliederversammlung. Er sprach auch das Thema Fachkräftemangel an. In familiengeführten Betrieben in Franken würden Personalengpässe noch aufgefangen. Aber es komme durchaus zu verkürzten Öffnungszeiten oder Umstellung auf Selbstbedienung in Biergärten. Deshalb setze die Tourismusbranche auch in Franken verstärkt auf Mitarbeitende aus dem Ausland. Da stehe man mit dem Wirtschaftsministerium im Kontakt, um kurzfristig flexibel Aufenthaltsmöglichkeiten zu erhalten – ähnlich wie beim Abfertigungspersonal aus der Türkei für deutsche Flughäfen.